Conoce e dieet mediteraneo

A wordo demostra cu e dieet cu personanan ta sigui, cu ta biba den e paisnan cu ta rondona pa e Lama Mediteraneo, no solamente ta dushi. E dieet mediteraneo por yudabo limita na e calorianan diario pa por perde peso. Ademas, ta un manera sano di come a largo plazo.

E dieet mediteraneo ta centra principalmente riba e alimentonan procedente di mata. Esey ta nifica cu ta inclui fruta y berdura den cada cuminda y ta come tambe como snack y dessert.

Pasa di alimentonan refinera pa esunnan integral, loke ta inclui pan, cereal, aros y pasta. Ademas añadi legumbre verduranan manera bonchi erwt y cualkier otro tipo di bonchi. Purba di come un cena vegetariano un of dos anochi pa siman.

Personanan cu logra perde peso siguiendo un dieet mediteraneo generalmente ta obtene en torno di un tercio di e calorianan for di vetnan saludabel, incluyendo un man yen di fruta seco cada dia.

Otro consehonan ta inclui:

Pasa di manteca pa azeta di olijfi.

Limita carni cora solamente algun biaha pa luna y tuma cantidadnan mas chikito di loke probablemente bo ta custuma; solamente un porcion di 3 ons (85 gram).

Come mas galiña y pisca. De hecho, come pisca por lo menos dos biaha pa siman. Piscanan vet manera salmao of sardin ta algun di e opcionnan mas saludabel.

Tuma productonan lacteo abao den vet of sin vet na luga di otronan rico den vet pa reduci mas vet satura.

Y ademas, si bo gusta biña cora, bo por bebe un kelki pa dia.

Fuente: Health Day