Conoce e 5 alimentonan cu lo kita bo cansancio

Despues di un dia largo di trabao, bo ta yega cansa. Pero tin biaha bo ta drumi cansa y bo ta lanta cansa. Conoce akinan e 5 alimentonan cu por yudabo kita e cansancio aki.

Fruta



E alimentonan aki ta proporciona un boost di energia instantaneo pasobra su sucu ta facil di absorbe. Apelsina, mandarin, strawberry, anasa, guyaba y kiwi tambe ta contene vitamina C, cu ta yuda reforsa e defensa di nos curpa. Frutanan manera bacoba y milon ta rico den potasio y tin propiedadnan relahante cu ta yuda regula e ritmo cardiaco.

Frutanan seco manera figo, datu, rasenchi, pruim y blueberry ta halto den fibra y mineral.

Cerealnan integral



Ora cu ta papia di energia, e tipo di alimentonan aki lo ta bo miho aliado, ya cu e ta yuda na mantene nivelnan di esaki durante dia. Bo tin cu agrega na bo dieet, tortillanan di maishi, avena, pasta integral, pannan integral (pan bruin of volkoren) y aros.

Boonchi



Nan ta experto den stabilisa e nivel di sucu den sanger. Cuminsa na come mas boonchi wowo preto, boonchi cora, boonchi erwt y garbanzo.

Berdura



E tipo di alimentonan aki ta esencial pa mantene bo salud 100%, ya cu nan ta un fuente di vitamina, mineral y fibra. Nos ta recomendabo pa bo come mas frecuentemente brocoli, spinazie, wortel y tomati.

Alimentonan di origen animal



Comiendo nan lo trece beneficionan impresionante, ya cu e ta contene Vitamina B cu ta fortalece e sistema nervioso, a yuda pa forma anticurpa y ta evita pa bo keda cansa. Ainda bo no ta convenci? Nos lo bisabo specificamente cual ta e mihonan. E lacteonan, pero solamente lechi y yoghurt abao den vet y keshi fresco. Pisca ta un alimento abao den vetnan satura y rico den azeta di Omega 6. Y por ultimo webo ta un excelente alimento, pero purba pa no come pasobra e no ta absorbe e vitaminanan corectamente.

