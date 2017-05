Conmocion na Den Haag pa bentananan tapa cu bandera Turco

DEN HAAG – Un edificio tapa cu banderanan cora di Turkia den e caya di Paleis Noordeinde na Den Haag tabata topico di discusion na Den Haag. Tanto comerciantenan como habitantenan di e caya elegante aki tabata masha rabia y kier pa esakinan wordo kita mas pronto posibel.

Pa gran asombro di e bario, diabierna anochi un bandera di Turkia tambe ta wordo hisa na e palo di bandera cu ta colga na e edificio.

Esaki no por, segun un estilista. Y di solamente pensa cu esaki ta schuin tegenover di e paleis unda cu Rey Willem Alexander ta traha. Habitantenan di a bario a acudi na polis caba tocante e asunto aki.

Segun e doño di e edificio, unda cu te cu un tempo pasa tabata tin un compania di arkitecto den e edificio, recientemente esaki a wordo gehuur cu empresarionan Turco. E edificio tabata tin algun luna caba bashi door di e molina burocratico na stadhuis di Den Haag. Kico e persona cu a huur e edificio ta bay haci, esey e doño no sa,

Pero segun gemeente, nan no por haci nada contra di e banderanan.”E ta algo legal”, segun un vocero di e gemeente.

Fuente: De Telegraaf