Congreso “Shatter the Silence” den luna di October

Dr. Horacio E. Oduber Hospital lo ta organisando pa prome biaha riba dia 19 y 20 di October proximo un congreso titula “Shatter the Silence” . E iniciativa aki a nace cerca e team di Comision abuso di mucha di Hospital mirando e cifranan alarmante durante ultimo añanan di sospecho of casonan di muchanan abusa. E congreso aki ta pa tur profesional den e veld cu ta duna guia y cuido na mucha, specialmente tambe esunnan atendiendo muchanan abusa.

E congreso manera menciona lo tuma luga durante dos dia na Renaissance Convention Center. E prome dia lo ta workshops cu titulonan manera “Behandelmethodes naar aanleiding van kindermishandeling” y “Signalering kindermishandeling. E di dos dia lo trata temanan manera “Gedrag en trauma”, “Wat als je niet veilig thuis bent”, “Documenteren kindermishandeling” y mucho mas. Algun di e profesionalnan cu lo t’ey presente pa duna lectura ta entre otro dr. Louise Rafael- Croes, Pediatra na HOH, Psicologo di Stichting Respaldo den perosna di dr. Misha Raymond, Psikiatra di Mucha y hoben esta dr. Paul Reijnen, Representante di Ministerio Publico, representante di Bureau Sostenemi y mucho mas.

Hopi biaha nos ta tende kico ta pasando internacionalmente pa loke ta abuso di mucha y loke e congreso “Shatter the Silence” ta bay enfoca completamente riba dje ta loke ta pasado riba nos isla mes, con pa señala y cua caminda mester cana pa yuda e mucha como “caregivers” local. Por pensa riba entre otro e maestronan cu ta atacando problemanan di abuso di mucha na scol, personal di asuntonan social, trahadonan social y tur otro persona cu ta traha cu mucha.

E iniciativa aki a start na momento cu a mira e necesidad di comparti informacion general cu e comision di abuso di mucha di Hospital a genera durante añanan di kico ta sosodiendo den e veld na e momentonan aki y kico ta haciendo pa abuso di mucha, asina Dr. Louise Rafael-Croes, Pediatra di Hospital, a duna di conoce.

Aki na Aruba a haci hopi cos bon, asina Dr. Rafael-Croes a duna di conoce. E idea di e congreso aki ta pa mustra kico ta bayendo bon y e canalnan cu tin caba pa cana tanto den tereno social, tereno medico y huridico. Ainda tin cosnan cu falta y e comision kier sa kico tur tin haci caba, pero tambe kico ta e puntonan cardinal unda por haya un mehoracion den e sistema aki. Tin diferente estudio haci na Aruba pa por yuda nan mes y tambe por haci mas. Cu e estudio aki e comision di abuso por mira kico tur por haci pa asina e abuso di mucha no keda un problema asina grave of ta acapara e problema net mucho laat, e dokter a duna di conoce.

No perde e oportunidad di forma parti di e prome congreso local organisa pa local riba e tereno di abuso di mucha. Pa mas informacion tocante e programa di e congreso por subi Facebook di Hospital di Aruba of website di Nashko. Tambe por tuma contacto cu Geraldine Tromp na 597-4668 of por manda un e-mail na [email protected]

