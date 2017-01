Congreso di SEPPA a mustra cu tin hopi contrato di trabou pa regla den 2017

Den 2017 SEPPA pa locual congreso a caba di aproba, tin un cantidad masha grandi mes di contractonan di trabao pa negocia. Esaki lo tuma hopi tempo. Acerca ta bin e terminacion di e trabaonan, cual ta functiehuis pa e maestronan y mester bin un claridad riba e asunto aki di parti di gobierno, kico ta su intencion pa e fundacion ey, cual en principio ta haciendo e trabao cu gobierno mester haci pa comunidad. Secretaria General di SEPPA ta sigui amplia mas ariba esaki.

Adicionalmente, tin e terminacion di e trabaonan, cual ta functiehuis pa e maestronan. Tambe, loke a menciona anterior, mester bin e claridad di parti di gobierno, kico ta su intencion pa e fundacion ey, cual en principio ta haciendo e trabao cu gobierno mester haci pa comunidad. Segun Sra. Brito, no ta bibando mas den era di pastoor of soeurnan na porta di misa, cu portanan habri, unda cu tin boluntarionan pa pasa di cas pa cas pa yuda esunnan di mas necesidad. Gobierno mester asumi y para responsabel pa e trabaonan ey cu mester wordo brinda pa esunnan mas vulnerabel

Den 2017 lo mester trata e tema aki cu gobierno. Tambe pa loke ta trata e aparato publico, lo vigila e cumplimento di acuerdonan cu tin, cu ta importante. na mes momento ta realisa tambe cu nos ta drenta den un aña di eleccion, caminda no ta bay haya e representantenan ey di dunado di trabao mas grandi riba e isla. Esey lo bay tranca un poco e trabao cu mester haci pa e empleado publico. Aña 2017 sigur ta bay ta un reto grandi.

Seppa ta desea tur su miembronan un feliz 2017. Kisas 2016 no tabata e miho aña pa hopi hende, pero ta spera cu 2017 hopi lo wordo recompensa pa eventual perdida of limitacionnan cu nan tabata tin den 2016. Pa 2017 ta un aña di reflexion y di tuma e miho decisionnan pa e direccion cu nos kier bay como pais Aruba y tambe como cabes di famia, y tambe como trahado y e direccion di e carera cu nos kier tuma.