Congreso di Sanacion y Liberacion na Centro San Martin cu Rev. Pastoor Marcelino

Reverendo Vicario Apostolico Pastor Marcelino Hudgson a nace 7 februari 1968 na isla San Andres, Colombia. Y tawata un ex-Baptist y ta ordena como Pastor Catolico ya pa 24 aña.

Su mayornan qepd tabata di religion Baptist. Pero su vocacion pa bira Pastor Catolico a nace ora e tabatin 15 aña di edad. Ta e forsa dibino a seduci’e pa Gloria di Dios . Yer. 20:7 E a sinti con e forsa di Dios tabata pasa riba su forsa y riba forsa di su mayornan, su cultura y rasa. Señor a seduci’e y te cu awe ainda E ta lag’E seduci’e. Pastor Marcelino ta Vicario Apostolico di San Andres y Santa Catalina y ta pone hopi enfasis riba su ministerio di predicacion y oracion. Tambe e tin e don di sanacion y liberacion. Y hunto cu Neil Velez nan ta predica rond mundo unda cu nan invit’e y ta na Aruba pa tres dia den Congreso di Fe, sanacion y liberacion e fin di weekend aki 25, 26 y 27 di Mei 2018 den Centro San Martin na Santa Cruz.

HISTORIA

Pastor Marcelino, su mayornan apesar di tabata Baptist, nan a mand’e un scol Catolico, pa haya un bon educacion. Pasobra Marcelino a mira con lief y bon hende e Pastor tawata trat’e, apesar di tabata un mucha naci di e religion Baptist pesey un deseo a nace den dje, p’e tambe bira un Pastor Catolico. Y a puntra, kiko e mester hasi. Respetando e religion di su mayornan y, conosiendo e famia, Pastor a conseh’e pa puntra su mayornan prome. Marcelino a bai cas y tabatin miedo pa puntra nan, pesey e a disidi bisa Pastor un mentira piadoso cu, su mayornan a bai di acuerdo pa e bira Catolico.

Pues durante pauze e Pastor tabata prepar’e cu lesnan pa ricibi su Bautismo y Prome Santa Comunion. Alfin e dia grandi a yega. Tabata un diadomingo cu nan a yega cas, for di misa Baptist y, Marcelino scondi a huy bai misa Catolico pa ricibi su boutismo. Despues su tata a haya sa, y a zundr’e. Pero esaki no a descurash’e pa nada, y atrobe Marcelino a pidi pa sigi dun’e lesnan di Catisashi durante pauze pa pronto e bira un Pastor Catolico.

Pastor a bis’e cu e no por hasi nada,cu su mayornan mester dun’e permiso prome y e no kier ningun problema cu nan. Marcelino a keda insisti y Pastor a conseh’e bai papia cu Obispo. Obispo a conseh’e pa pidi permiso di su mayornan prome!

Ta aki tambe unda e añanan dificil y duro cu Marcelino mester a pasa den cu e famia.

Un dia, ora cu e famia tabata sinta na mesa pa come cu, su tata a cita un versiculo di Huan 13: 1, cu ta bisa, Hudas ta traiciona Hesus. E tata a draai puntra, acaso un di boso lo ta capas di traiciona e fe Baptist, e religion cu ta apoya hendenan di color ? etc.

Marcelino a disidi e ora, miho no puntra nada na su tata!

Despues e a aserca Obispo y a bis’e un mentira piadoso. Cu su tata a dun’e permiso y, cu Obispo por mand’e mas lihe posibel na un otro caminda pa sigi studia. Y manera semper Marcelino ta insisti asina tanto cu, nan a mand’e Bogota inmediatamente.

E tata a haya sa y a rabia, pero ya no por a hasi nada mas pasobra Marcelino a bai leu. Despues di a termina su estudionan, porfin e a bira Pastor Catolico. Djey e a bai Roma, y a logra su Master den Santa Scritura. E tin Master den Pshicologia. Tambe a studia pa Polis y, gusta deporte, ta hasi Boxing, Martial Arts, Taekwondo y Kudo. Su hobby ta traha den hofie ora e ta

na su isla San Andres. E ta core scooter, gusta canta y toca guitara. Pastor tambe encanta lecturanan y studia.

Tur hende cu conose Pastor Marcelino sa, con hopi Dios ta stime! Y Tata a demostre esaki for di tempo cu E a yame. Y awo tambe e a conberti den un Misionero di Jesus den tur sector y unda cu e bai, e ta sembra e simia di e Evangelio, probechando asina tambe di e donnan cu Dios a dune, e don di Palabra. E a sa di establece e Renovacion Carismatica na isla San Andres. Y awo pa invitacion di Rev. Pastor Jairo Maduro y Misioneros De Jesus Aruba, Rev Pastor Marcelino Hudgson ta na Aruba pa tres dia pa e Congreso di sanacion y liberacion cu e tema ”E ta cura esnan kibra di curason” Salmo 147: 3.

INVITACION:

E congreso tin un duracion di 3 dia: 25 – 26 – 27 di Mei 2018 na Centro San Martin, Santa Cruz. Diabierna: 07.00 pm – 10.00 pm. / Diasabra y diadomingo: 10.00 am – 04.00 pm. Entrada pa cada dia ta f. 10 pa persona. Y na final di diasabra y diadomingo ta celebra Santo Sacrificio di Misa.

Carchinan ta obtenibel serca Nayo Schoop alabes pa mas informacion por yam’e na: 730-2055 of bishita e pagina di Facebook di Misioneros de Jesus Aruba. Cupo ta limita!

Misioneros di Jesus kier gradici tur persona y instancia cu di un of otro forma ta yudando pa haci evento aki realidad.

Comunidad completo di Aruba ta keda cordialmente invita pa pasa busca bo entrada y asina ricibi e sanacion y liberacion tan anhela.

