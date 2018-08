Congreso Argentino ta vota contra ley di abortus

BUENOS AIRES, Argentina- Manera ya caba tabata wordo sospecha cu lo sosode, Parlamento Argentino a vota contra di e proyecto di Interupcion Boluntario di Embaraso aproba door di Congreso.

Despues di 17 hora di debate, Senado di Argentina a rechasa e ley di interupcion boluntario di embaraso aproba door di e Sala di Diputadonan di e pais aki, dia 14 di juni ultimo. E proyecto a haya 38 contra, 31 na fabor y 2 abstencion. E mayoria di e votonan den contra a wordo emiti pa parlamentarionan di e Alianza Cambiemos y e Partido Justicialista (PJ).

E iniciativa no por wordo treci dilanti mas, te cu otro aña. Si no tin cambio den e ambiente legislativo Argentino, ta posibel cu e no lo wordo debati di nobo, te despues di eleccionnan di 2020.

Manifestacionnan despues di e rechaso

Despues di cu e resultado di e votacion den Senado a bira conoci, e cayanan di Buenos Aires a wordo inunda door di manifestantenan. Tabata tin algun incidente entre e ‘marcha berde’ (pro aborto legal) y polisnan. Al menos shete persona a wordo deteni mei mei di protestanan y un persona a resulta herida den e disturbionan, segun Clarin.

Comments

comments