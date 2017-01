Confirma: Temor di empleadonan di Señor Froggs a bira realidad

Tabata November aña pasa ora cu e trahadonan di Senor Frogs a uni, organisa y tuma paso pa asina proteha nan derechonan. Derechonan cu nan a teme cu lo wordo trapa ariba dje pa parti di Senor Frogs y Grupo/Operadora Anderson di Mexico.

Despues cu e famoso Daniel Orosco a wordo nenga salida di Aruba abogado Joselin Croes a presenta na nomber di Orosco y Grupo/Operadora Anderson. A wordo haci yen di promesa y den comunicadonan oficial di su banda y entre otro cu e director/doñonan di Señor Frogs lo bin Aruba pa duna cara y regla cu e trahadornan. Na e momento ey tambe wordo bisa cu e trahadonan lo sigui haya pago en todo caso te ora cu e compania wordo declara failliet. Un suma chikito di placa a wordo manda pa paga e trajadornan te cu loke nan tawata debe nan prome cu nan a “cera” e kinsena pa November.

A haci diferente follow-up den December y awor na Januari abogado Joseline Croes a informa cu su cliente lo no pone placa disponibel mas pa paga e trahadonan. E director/doñonan tampoco a bin duna cara. Segun nos por a compronde belasting a bende e cosnan di Señor Frogs na findishi. Awor 32 persona a keda sin entrada y desapunta cu no a cumpli cu palabra cu a dunanan. Palabra cu a wordo duna y garantisa door di abogado Croes. Ta lamenta cu awor ta mustra cu e garantia cu a wordo duna tabata uno bashi.



Starr Ramos – antes Marketing & Public Relations Manager di Senor Frog’s Aruba y Representante pa e empleadonan, a bisa: E ultimo palabra nan di Joseline Croes, no a sorprende nos. E tawata nos temor. Mi ta representa 32 empleado nan di un compania cu a laga nos – como hende local – cu man bashi, hende cu ta pasando duro y cu a keda sin confiansa. Joseline Croes a acepta Grupo Andersons Corporate como cliente – sabiendo cu e ta bay representa y defende contra TUR locual Croes mes a bisa kier cambia den su campaña pa su carera politico y awo ta mustra cu e tawata solamente promesanan bashi pa tene medianan contento.



“Ta con anos como empleadonan leal por keda asina” – Starr Ramos a splica cu e no kier laga e topico aki sali full political related – paso esey no ta su trabou. Su trabou ta bringa pa e derecho di su mes y su colega nan – pa nan haya nan derecho – pa nan haya nan pago – te cu e bancarota ta final. Pa nan haya locual Joseline Croes a priminti garantisa den tur su comunicadonan oficial y entrevistanan. “Nos a perde nos pensioen, nos placa di vakantie, nos rutina diario y bo por bisa un family bond, nos no a haya niun pago pa tur e añanan di servicio. Ta facil pa bisa – awo bay busca otro trabou – pero kico ta bay pasa na Aruba – si esaki ta wordo acepta? Con hende por traha cu confiansa pa nan hefe y compania si nan por wordo trata asina? Dicon nan ta permiti esaki na Aruba? Con nan por laga Daniel Orozco sali, como nos unico leverage – pa awo laga pasa locual nos a bisa di e prome dia caba y cu ta pasando awo exactamente?”



Aunke e por ta un caminda largo, caro y dificil pe empleadonan, lo haci maximo esfuerso hunto cu abogado Dello Gomez y Brian Coffee pa e compania y Joseline Croes cumpli cu nan obligacionnan.