Confiansa di consumidor ta cay – Incertidumbre pa futuro ta afecta sentimento

Sentimento di e consumidor a deteriora den e di dos trimester di 2017 segun e ultimo resultadonan di e Encuesta di Confiansa di Consumidor (CCS) di Banco Central di Aruba (BCA). E Indice di Confiansa di Consumidor a sera na 94,4 compara cu 96,0 den e trimester anterior, indicando sentimentonan relativamente pesimista (Grafiek 1) .

Apesar di sentimentonan negativo en general, consumidornan tabata positivo riba nan situacion financiero personal, cu a subi te na 102,7, indicando relativamente optimismo. Mayoria di e otro componentenan di e situacion actual di e consumidor tabatin resultado menos pesimista compara cu e encuesta anterior, causando e subida den un Indice di Situacion Actual for di 94,6 te na 95,5 (Grafiek 2).

E expectativanan di e consumidor a cay di 97,6 pa 94,7, causa pa gran parti pa un perspectiva negativo riba e posicion financiero di gobierno y tambe e prospecto laboral pa futuro. E resultadonan ta indica cu e expectativanan pa futuro di consumidornan a baha pa 4 trimester consecutivo.

E Indicenan di Habito di Consumo y di Expectativa di Prijs a baha significantemente den e trimester bou repaso. E gran mayoria di respondientenan (79,5 percent) ta anticipa cu prijsnan lo subi den e siguiente 6 luna. Tur componente relata na habito di consumo a deteriora den e di dos trimester di 2017. E mayoria di consumidornan a indica cu no tabata apropia pa cumpra un auto (72,5 porciento), of un aparato grandi (52,3 porciento), pa haci un prestamo (75,2 porciento) of tuma un hipoteca (83,4 porciento).

Resumiendo, e caida den confiansa di consumidor ta atribui na incertidumbrenan pa futuro y cautela pa haci compranan grandi, mitiga marginalmente solamente pa un mehoracion den e sentimentonan di consumidornan pa cu e situacion actual.