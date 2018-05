Conferencia na Corsou tabata tocante educacion y derechonan di mucha

E conferencia na Corsou a bay hopi bon. A papia hopi di e educacion y derechonan di mucha en general. Tur isla den Reino mester por traha hunto riba esey. Sra. Maryla Solognier di Wit Gele Kruis cu e desaroyo.

Aruba tambe ta keda traha ariba esaki y aña pasa na conferencia na Bonaire a bin dilanti cu e ‘Opvoedingsondersteuning’, cu ta un punto importante pa brinda e mayornan. Aruba ta haci’e for di 2011 cu e proyecto ‘Stevig Ouderschap’ pero solamente den e barionan Dakota y Oranjestad.

E plan ta pa sigui amplia esaki den e otro barionan cu cinco personal specialisa pa traha den e dos barionan aki, pa asina duna e guia na e mayornan na cas. For di 2011, por a ripara den e dos barionan aki, e demanda pa e yudansa aki ta basta grandi. Di tur esunnan cu ta inscribi, tin casi 200 persona den un bario hopi biaha ariba 40 mayor, dus casi mita di e mayornan cu ta score ariba nan lista di pregunta, cu ta hayando e guia aki.

E sistema di ayudo na e mayornan ta consisti cu nan ta haya un lista di preguntanan concerni cu e yiunan y eynan por evalua e tipo di caso, si e tin baby, si el a nace hopi trempan, of ta mama soltero of cu cierto problemanan den pasado cu famia of di infancia.

Tambe ta conta situacion cu problemanan mental of relaciona cu uzo di droga of alcohol entre otro. Tur esey ta den e preguntanan cu mayornan tin cu contesta y si nan ta score Wit Gele Kruis ta bay cu e ayudo na nan cas , unda por ta un mayor cu un yiu sin experiencia, of cu cuater yiu pero cu ta den situacion dificil cu e placa no ta yega of no tin ayudo di e famia y nan ta riba nan so, segun Sra. Marila Solognier, di Wit Gele Kruis.

