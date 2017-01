Conferencia di pas na Paris ta cuminsa cu hopi reserva di parti di partidonan envolvi

Prome Minister Israeli, Benjamin Netanyau a califica di inutil e conferencia internacional pa paz cu ta wordo realisa na Paris. E obhetivo di e conferencia aki ta pa resolve e conflicto entre Israel y Palestina.



E conferencia, unda cu mas di 70 pais tabata representa, a cuminsa diadomingo pa discuti con pa trece e dos partidonan na mesa di negociacion y mantene e respaldo di 70 pais.

Ni Israel ni e gobierno Palestino tabata representa den e conferencia y Netanyahu a bisa cu su gabinete diadomingo cu e combersacionnan tabata e ultimo sacudi di mundo di ayera.

“Su meta ta prueba y forsa terminonan riba Israel cu ta den conflicto cu nos necesidadnan¬† nacional. Dimes cu esaki ta aleha mas e pas pa motibo cu e ta endurece e posicionnan Palestino y ta aparta nan di negociacionnan directo sin ningun condicion”.



Mientras tanto, Reino Uni a bisa di tin reservanan particular encuanto e conferencia na Paris.

“Reino Uni ta mantene su compromiso di alcansa un solucion pa ambos estado”, segun e Oficina di Relacionnan Exterior den un comunicado. “Nos tin reservanan particular riba e conferencia internacional pa paz entre e partidonan cu no ta inclui e dos partidonan, incluso e ta tuma luga contra di e deseonan di Israel y cu ta tuma luga algun dia prome cu e cambio di gobierno na Merca, mientras cu Merca ta e ultimo garante pa cualkier acuerdo.

Reino Uni a asisti na e conferencia como observado.