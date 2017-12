Concepto di Qredits ta pas den vision economico di gobierno

Prome Minister di Aruba Sra. Evelyn Wever Croes a splica cu e tipo di compania manera Qredits sigur ta yuda nos comerciantenan chikito, pa cual e ta amplia.

No ta un secreto cu e economia na Aruba ta un desafio. Den e ultimo añanan Aruba conoce un decrecemento, compara cu e crecementonan cu nos a conoce anteriormente. Pa hopi tempo, na Aruba a pensa ariba desaroyo economico den forma di turismo y di refineria. Pero awo, ta pensando ariba desaroyo economico entre medio, y esey ta caminda cu e compania manera Qredits, ta pas exactamente den e vision.

Pa yega na un desaroyo economico, e destino di e refineria ta un poco den duda aworaki. Turismo ta bayendo bon y mester pone mas atencion ariba dje. Pero nos sa tambe, cu mester diversifica, ya cu no por keda conta ariba un pilar economico so. Consecuentemente, tin tur e areanan in between, caminda cu e vision di gobierno, entrepeneurship, ta locual mester duna e solucion. Caminda cu gobierno por stimula esaki, por conta ariba esaki.

Con por stimula economia atraves di entrepeneurship? Actualmente e burocracia actualmente pa haya e fiansa, e capital necesario, ta enorme. Eynan mester cuminsa elimina e burocracia. Pero un tema importante, ta cu e capital no ta disponibel, pa e comerciantenan chikito y mediano. Den esaki, como gobierno, nan ta carga e vision di bin cu un tipo di banco di desaroyo. Un banco cu no solamente ta presta e comerciante chikito of mediano, e placa cu e tin mester pa cuminsa, pero ta ta gui’e y dun’e sosten den e prome añanan di su negoshi, pa dun’e garantia cu e ta bira exitoso.

Prome Minister di Aruba, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a sigui bisa, cu el a traha 13 aña na Servicio di Impuesto prome cu el a bay den sector priva, el a wak hopi negoshi cuminsa pero bay malo na caminda. Simplemente, door cu talbes nan tabata tin e capital pa cuminsa, pero nan no tabata tin e apoyo y sosten pa nan bira exitoso. P’esey semper a pensa ariba un banco di desaroyo, un instituto financiero cu ta pone e suma disponibel, pero ta yudabo pa ta exitoso y prepara bo pa ta exitoso. E ora e ta laga bo man bay y abo ta sigui cu bo negoshi, y bo ta paga locual cu bo a presta.

E concepto di Qredits ta pas den e vision economico, pa cual Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta contento di wak e apertura y contento di tende cu e limite ta wordo aumenta na 100 mil florin y esaki lo por duna mas estimulo na mas comerciante pa cuminsa nan negoshi y kisas expande nan negoshi existente. Hunto lo por logra cosnan grandi pa Aruba, den e añanan nos dilanti. Asina Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a finalisa bisando.