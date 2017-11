CONCACAF a brinda training special na coachnan di futbol

Arubaanse Voetbal Bond (AVB) hunto cu CONCACAF a organisa un curso di “Train the Trainers” unda cu un total di 15 trainer a participa na e curso di 3 dia. E curso aki ta pa por yega na instructornan certifica, pa asina por manda nan na e clubnan. E trainernan aki lo bay train e trainernan di e clubnan. Esaki ta un iniciativa di CONCACAF, unda cu nan kier duna mas atencion na e parti di futbol infantil.

Esaki ta di tantisimo curso cu CONCACAF ta desaroyando y e biaha aki a toca e turno di Aruba pa ta e prome cu por a organisa e curso aki pa CONCACAF pa esunnan cu ta papia Hulandes, esta Aruba, Boneiro, Corsou, Sint Maarten y Surinam, asina Presidente di Arubaanse Voetbal Bond (AVB), Ing. Richard Dijkhoff indica. Coachnan di diferente isla ta na Aruba y e curso aki a inicia diaranson y lo termina diabierna. Na final di e curso e intencion ta pa certifica e trainernan y pa asina yuda e clubnan train nan trainernan.

El a elabora cu un di e comentarionan cu AVB ta ricibiendo ta cu futbol ta kedando atras si haci un comparacion den region. Esaki ta brinda e oportunidad na e federacion pa por certifica su trainernan y hiba esaki bek p’e clubnan. “Nos ta facilita e conocemento y bay cun’e na e clubnan. Instrui e trainernan na e clubnan, caminda nan por duna training na nan hungadonan”, asina el a sigui elabora.

Indirectamente ta haci posibel cu e conocemento ta yega na e clubnan y pa dia di mañan tin miho hungadonan, unda cu a duna e miho guia na e hungadonan. Esaki ta e deseo na final di e curso, unda cu tin hungadonan mas miho y na un nivel mas halto cu conoce caba aki na Aruba.

Etienne Silee, Development manager di CONCACAF, ta un di instructornan cu a duna e curso di “Train the Trainers”. E curso aki di 3 dia ta pa instructornan di e paisnan Dutch Caribbean, kendenan den pasado tabatin lasonan cu Hulanda y a base di esey idioma tabata na Hulandes. E meta di e curso tabata pa tur pais di habla Hulandes y asina aki crea un cuerpo di instructornan. Asina aki e instructornan por tuma responsabilidad den nan pais caminda nan por handle tur loke ta cursonan den futuro cu lo ricibi subsidio y organisa pa CONCACAF. E instructornan lo ta instructornan local, asina el a elabora.

A crea e tipo di responsabilidad pa tur federacion, pa asina nan mes tuma e base di nan licencia di trainer. Banda di e licencia di trainer, nan lo tuma e responsabilidad con nan por desaroya futbol den nan propio pais.

Despues di e curso aki, segun Etienne Silee, tin otro nivel. E curso duna ta di nivel D, pero ainda tin nivelnan C y B. “Nos lo bini bek y poco poco asina lo haya e parti di independencia”, el a elabora. E independencia ta cu na cierto momento no lo haya mas instructor di afo, pero di un forma of otro ta crea instructor y nan lo lidera nan mes un pais. Asina aki nan lo tuma over e responsabilidad.