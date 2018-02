Con algoritmo ta defini nos bida diario

TECNOLOGIA

Algortimo ta un formula of un grupo di instruccionnan cu ta procesa informacion pa yega na un resultado. E datonan ta e piesa clave di e kader aki, ya cu nan ta nutri e sistema aki.

Hopi di e algoritmo cu awe ta dirigi nos vida, for di e momento cu nos a habri un mail te ora cu nos bay dokter, ta bin di un gran cantidad di informacion cu a bin ta acumulando durante varios aña.

E aspecto di tene na cuenta den e evolucion aki ta e inteligencia artificial, e machine di siña. Esaki ta permiti machinenan pa siña e funcion di e patronnan cu ta identifica y asina yega incluso na genera su mesun conclusionnan.

1. Den finanzas

Secun calculonan casi tres kwart parti di e operacionnan den e Bolsa di New York y Nasdaq a wordo realisa pa algeritmo, cu ta permiti pa automatisa procesonan. Esaki, en principio, ta duna un miho precision y velocidad, pero tambe por ocasiona problema.

Segun diferente specialistanan, e gran cantidad di caidanan bursatil di e prome siman di Februari por a wordo ocasiona pa e robotnan financiero aki. Ora cu e sistema a ricibi e dato di crecemento di empleo e algeritmonan a cuminsa manda ordo di benta masivo, generando un caida grandi di e balornan. E mashinan ta interpreta cu e mehora den e empleo lo ocasiona mas consumo y door di esey, mas inflacion, y ta actua contra di esaki. Nan ta programa pa bende den caso di yega na un “dato di risico”. Y esey nan a haci.



2. Den amor

Ta existi varios aplicacion di citanan y hopi otro pa “haya e amor” cu ta filtra e posibel candidatonan, den funcion di e informacion cu e usuario ta ofrece nan. Algun sistema ta mas rudimentario y otronan mas elabora, manera eHarmony unda e usuario tin cu contesta un cuestionario extenso pa traha su profile.

En principio tur cos lo pone hende pensa cu mas informacion nan haya riba e persona, miho chance e tin di haya su “match” ideal. Claro cu akinan ta contempla cuestionnan manera kimica of e magia cu dificilmente por wordo cuantifica y mucho menos wordo splica.



3. Den salud

Segun un investigacion publica recientemente, Google a haya 46 biyon dato (anonimo) di mas di 210 mil adulto trata den dos hospital di Merca, pa 11 aña largo.

Cu e informacion aki a genera un sistema cu ta predeci e chensnan cu un pashent tin den sufri un atake di curason. Y e ta haci esaki 48 hora prome cu otro metodonan uza actualmente. Na November 2017, un grupo di investigado di e universidadnan Mericano, Carnegie Mellon y Pittsburg a elabora un metodo pa reconoce personanan cu pensamentonan suicida. Nan a descubri esaki como “ un bentana na e celebro y mente”. Dos aña pasa investigadonan Argentino Diego Fernández Slezak y Facundo Carrillo a crea un aplicacion cu ta yuda na diagnostica e schizophrenia door di e analisis di e discurso.



4. Den compras

Ki tipo di informacion bo ta busca? Ki tipo di publicacion bo ta “like”? E rednan ta compila informacion cu despues ta wordo uza pa finnan publicitario. Asina ey, e sistema ta recomenda e usuario unda e por gasta su placa. Marketing mas y mas ta bayendo den direccion di un obhetivo, un publico, un momento en particular. Spontaneidad ta algo di pasado, e algoritmo ta permiti cu un precision casi kirurgico pa convence e usuario di pa unda e mester biaha of kico e mester cumpra.

5. Den vigilancia

Esunnan mas grandi di mudo ta yena cu camara pa monitorea loke ta pasa den cada skina, pa asina minimalisa e delito. Of al menos purba. Esaki no ta nada nobo, pero kico ta pasa ora cu nan ta bay mas aleu di e meta di cuida e ciudadanonan.



6. Den arte

E ta parce di ta asina humano, pero e no ta ni tanto. Dos aña pasa caba Google a duna di conoce su proyecto Magenta, cu ta emplea e plataforma TensorFlow. Pa medio di e sistema inteligente aki, un melodia di piano di 90 seconde di duracion ta wordo genera.



Poco despues, e laboratorio di investigacion Sony CSL a desaroya un programa di inteligencia artificial cu ta compone un cancion imitando e estilo di Beatles. Esakinan ta apenas dos ehempel di loke por wordo denomina un paradigma nobo den composicion musical. Pero esaki no ta tur cos: inteligencia artificial tambe ta haci poesia. E plataforma Wishfull Automatic Spanish Poet (WASP) ta scirbi versonan imitando autornan cu e usuario ta indica.

Resumiendo, mashinnan por haci arte, regula finanzas, monitor salud y e siguridad di un ciudad. Y esaki apenas ta e comienso. Danki na e mashin Learning, cu su uzo nan ta siña y haya habilidadnan nobo.

Asombroso of tenebroso?

Algun biaha e ta parce asombroso, pero rato rato e por genera teror: tur nos bida ta wordo controla pa algoritmo? Y mas cu tur cos: te na unda e mashinnan ta capaz di avanza?

Algun hende, cu vision apocaliptica di e asunto, lo bisa cu inteligencia artificial, pas aun si e ta wordo uza cu metanan belico, por pone un fin na civilisacion.

Otronan lo bida cu tecnologia lo trece mas avance cu retraso ya cu, en definitiva, semper e lo por wordo controla pa e ser humano. After all, mashin no tin autopercepcion. Al menos, no pa awo.

Ta dificil pa sa kico lo pasa, pero algo mester ta cla: algoritmo ta dirigi nos bida, mashinan lo sigui perfecciona, y pretende di tin privacidad den e temponan aki ta casi utopia.

Fuente: https://www.infobae.com

Comments

comments