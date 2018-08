Comunistanan ta presenta nan candidata presidencial

BRASILIA, Brazil- Partido Comunista do Brasil (PC do B), e aliado mas cercano di Luiz Inácio Lula da Silva desde 2002, diaranson a pone un fin na su aliansa largo cu e postulacion di Manuela d’Avila como candidata pa e eleccionnan presidencial di octubre. Esaki ta bin na momento cu e ex mandatario ta insisti na participa na e eleccionnan aki.

E hoben periodista y ex diputado federal di 36 aña diaranson a wordo eligi cu mayoria abrumador como candidata p e comunistanan como hefe di estado. Negociacionnan di formacion cu iskierda pa bin cu’n aspirante unico a fracasa.

