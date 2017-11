Comunidad den su totalidad mester duna un man y no bira cara otro banda

Sr. Glenbert Croes, minister di Asunto Social mirando cu nada no a ser haci e momento pa tuma accion cual a haci cu mester busca solucionnan pa e problemanan social cu tin ta biba den nos comunidad. E minister ta amplia.

E minister a haci un apelacion, hunto cu su coleganan, den nomber di gobierno y e comunidad, cu ta preocupa cu mas casonan, ya cu tin hopi mas caso. Tin e caso di Sarahi y ta cuanto mas di e casonan aki tin c uta pasando den e momentonan aki, scondi pa conocemento di nos comunidad. Caunto mas di e casonan aki mester pasa, pa nos como comunidad cu nos tur mester duna un man, no bira cara otro banda, no cera wowo, no cera nos orea y no cera nos boca.

Den e caso aki, nan tabata tin casi dos luna cu nan no tabata na scol y tur hende a keda keto. Tur como comunidad tin e responsabilidad cu nos kier bay sanea, salba Aruba di e problemanan social grave cu nos ta den, e minsiter ta bisa cu Aruba tin un crisis social nacional. Tur mester duna un man. Di parti di gobierno, pa loke ta trata e caso aki, den apenas 6 dia na trabou y e Conseho di Minister extraordinario a keda convoca

Tur minister ta ariba e caso aki, y Minister Presidente tabata den contacto cu tur e ministernan. E minister a pidi Directie Sociale Zaken pa informa su persona di loke nan ta haciendo. Ta bay tin reunionnan cu tur instancia cu ta bou auspicio, responsabilidad di Sociale Zaken. No por keda grita ora algo a bay for di man, ya cu ya caba ta laat. Mester busca un manera pa detecta y preveni casonan asina.

Nos mester cuminsa actua y e minister ta enfatisa cu no por keda keto, e comunidad mester ta activo. Si bo alerta un cos, cu resalta cu no ta verdad, perfecto. Pero kisas bo alerta a preveni algo pio. No punta dede ariba un hende, pero ariba nos tur.

Kico gobierno ta haciendo? Cu e convocacion di dialuna, pa tene un minuut di silencio, nos mester cende bombiyo den nos consenshi como pueblo, pa haci algo diferente. Pasobra si cos sigui manera cu e ta bay, mas lo sigui su tras. Cosnan cu lo sali na lus publico. Cuanto casonan lo tin cu no ta sali na lus publico, c uta keda secreto. Tur hende mester actua, tata, mama, yiunan, rumannan, famia, bisiña, cu bo ta ‘hole” algo. Si a resulta cu no ta nada, Danki Dios, pero kisas bo alerta por a conduci na algo.

P’esey mes gobierno kier manda un señal na comunidad na henter e pueblo y comunidad. Pa gobierno, esaki ta algo inacceptabel, cu ta un caso mas. No ta bay ta indiferente. Nos ta bay bisa e cos aki, gobierno ta bay actua diferente, pa un resultado diferente, pa salba bida y futuro di nos muchanan. Esaki tabata un baby…

Tur minsiter ta actuando, gobierno den su totalidad ta actuando. Tur minsiter mester traha hunto y esey gobierno ta haciendo. Si esun cu den su cabes por a crusa pa haci maldad, e minister a bisa cu nan tin e oportunidad di haci un bida nobo. Reflexiona.

Gobierno lo asumi e rol p ata un di dos mama, un di dos tata. Esun cu no kier asumi responsabilidad pa nan yiunan, gobierno no por bisa cu no tin placa. Esaki ta non sense! Gobienro mester asumi e rol di asumi e rol di mama y tata. Esaki ta un problema grave, uno serio. No por sinta papia bunita y haci nada. Ta tempo pa actua!

Directora di Sociale Zaken, ta investigando y den cooperacion cu Ministerio Publico pa cu e caso specifico aki. Den cuanto hogar tin hendenan cu ta wordo abusa? Mamanan, hobennan of hobennan cu ta abusa di nan mayornan. Ta problema serio tin pa atende. Loke gobierno kier mustra, ta cu nan ta bay tuma e asunto aki, increíblemente na serio.