Comunidad Caraqueño ta crea nan mesun sistema comercial

CARACAS, Venezuela- Habitantenan di 23 de Enero, un barrio di Caracas, a crea nan propio moneda, e panal. Esaki ta pa combati e escasez di placa cash y inflacion, cu ta menasa di rementa e economia di Venezuela, cu ya caba ta mal gerek.

Un panal ta bal 5 mil bolivar (0.45 euro segun e tipo di cambio no official) y riba dje ta parece e cara di e fayecido president Hugo Chavez, mirando cu e comuna capitalino ta un di e bastionnan “Bolivariano”.

E banco comunal, Banpanal, ya caba a emiti 4 mil biyete di cada denominacion, uno, cinco y dies panal. Bisiñanan a cuminsa cumpra esaki na e balor di e bolivar.

“Nos ta sinti nos mes agobia. Nos no tabata sa cu e aceptacion lo tabata asina lihe y asina grandi”, Salvador Salas, representante di e comunidad cu ta cubri 10 hectarea den cual ta biba 4 mil famia, a bisa.

E panal lo cuminsa circula e fin di siman aki y cu esaki nan lo por cumpra cualkier producto den e bario Caraqueño.

José Lugo, otro vocero, a splica na Reuters cu nan a dicidi di impulse “e economia comunal”, ya cu no tin placa cash. Segun el a denuncia, “nan ta hibando e bolivar pa Colombia”.

Pa evita cu esaki pasa cu pasa cu e panal, habitantenan di 23 de Enero ya caba ta desaroyando aplicacionnan movil of cartera digital pa haci transaccion cu e moneda nobo.

Sin embargo, esaki lo sirbi tambe pa combati inflacion. Un kilo di aroz, por ehempel, lo costa tres panal, of 15.300 bolivar na prijs official compara cu e 45 mil bolivar cu e por yega na costa ariba mercado negro.

Fuente: http://www.eleconomistaamerica.com