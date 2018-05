Compra y Friomax cu campaña nobo di raspa y gana cu diferente premionan

E promocion di raspa y gana a keda lansa oficialmente na Frio Max. Cu cada compra di 15 florin na compra di productonan Tide, Ariel, Downie, Gain, Bounce y Dreft , e cliente ta haya un ticket pa raspa cu premionan instantaneo. Sra. Gianny Croes, Brand Manager di Compra NV. ta amplia.

E puntonan di benta participante ta menciona riba e Facebook page di Compra Aruba NV. Por reclama bo ticket hunto cu e recibo na Compra. Si bo no a gana, ainda tin oportunidad pa bay den un rifa pa e premio mayor cu ta un washmachine of e dryer. Scirbi bo nomber, adres, telefon y por deposita esaki na e box na e punto di benta di e negoshinan participante.

Tin hopi premionan pa reparti. Por gana entradanan pa cinema, bon di gasolin, supermarket voucher entre otro. E campaña ta keda core un luna for di mei te cu 16 di Juni. Por deposita e ticketnan na e supermercadonan participante of deposita esaki an Compra.

Sra. Stefannie Pietersz, Sales & Marketing Manager di Friomax tambe a splica cu esaki ta un campaña great specialmente cu e premionan grandi manera washmashin y dryer, cu ta hopi moderno. Esaki ta yuda cu e consumo cu ta spaar hopi mas awa cu antes y esaki ta pone e campaña aki perfecto. Friomax tambe un campaña hunto cu Tide tambe unda cu e ganado lo spaar riba consumo di awa.

Ta invita pa disfruta e campaña di Compra, y ora lo cumpra cualkier producto di laundry, nan por haya regalo di Tide, Bounce of Downie. Si ta cumpra full e set e lo haya full un basket cu tur e productonan aki cortesia di Frio Max y Compra.

Comments

comments