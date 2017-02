Competencia Arte di Palabra lo cuminsa dia 4 di Maart den Cas di Cultura

Comision Organisado Arte di Palabra Aruba, consistiendo di Departamento di Cultura Aruba, Grupo Corector di Papiamento y docente di Papiamento, ta informa cu un biaha mas lo bay tene e competencia di Arte di Palabra entre e hobennan cu ta bishita scol secundario.

E aña aki ta bay ta di nuebe biaha cu ta organisa esaki na Aruba

E competencia na Aruba lo tuma luga riba diasabra 4 di maart venidero den Cas di Cultura, cuminsando pa 6’or di atardi.

Meta di e competencia literario aki ta pa promove y enrikece nos dushi idioma Papiamento entre nos hobennan, den tanto poesia y cuenta.

E ganadonan di e competencia aki lo tin oportunidad di representa Aruba den e competencia Arte di Palabra ABC, esta Aruba, Boneiro y Corsou aya na nos isla ruman Corsou, riba dia 8 di april venidero na K-Center

E ganadonan y finalistanan di Arte di Palabra ABC lo ricibi como regalo, fuera di nan trofeo of plakkaat, un biahe di intercambio sea na Aruba of Boneiro y si un di e participante di Aruba gana e lo bay pasa un fin di siman na Corsou cu tur gasto paga.

Comision Arte di Palabra Aruba, por mira atras riba un competencia exitoso, ya cu nos participantenan semper a duna bon bataya aya na Corsou y a yega di gana varios premio tambe. Por menciona cu varios di nos ex participantenan, awe ta gosa di un luga importante den nos comunidad y na diferente ocasion a yega di pidi nan pa fungi entre otro como maestro di ceremonia. Tambe pa recita nan poesianan durante acto oficial of actividad. Recientemente un di nos prome participantenan den Arte di Palabra, Angelle Stamper, studiante pa dokter na Hulanda, a caba di publica su propio buki di poesia titula ‘Cicatriz di Mirada’.

Tur hoben cu ta interesa pa participa den e competencia aki por acudi cerca su docente di Papiamento na scol, ya cu tur scol secundario a ricibi un pakete cu foyeto di informacion y formulario caba, pa asina nan por stimula y reparti esaki entre e alumnonan.

Den caso cu un hoben no a ricibi esaki ainda for di su docente di Papiamento y ta interesa pa participa, e por pidi esaki via nos e-mail artedipalabra@gmail.com. E ultimo dia pa inscribi y entrega poesia of storia, ta dia 19 februari 2017 na Departamento di Cultura Aruba of via e-mail.