Companianan grandi di tecnologia ta condena Trump su prohibicion riba inmigracion

Tres di Merca su companianan mas grandi di tecnologia a avisa nan empleadonan riba e prohibicion di inmigracion di Presidente Trump. Lidernan den e industria completo, caminda entrepeneurnan stranhero ta e exito di hopi di nan negoshinan, a condena e decreto aki.

Google a manda un comunicado na su empleadonan, urgiendo cada un di nan cu tin un visa of un green card di un e paisnan prohibi (Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Siria y Yemen) pa nan cancela tur nan plannan.

E compania a saca un comunicado diasabra, bisando cu e ta “preocupa riba e impacto di e ordo aki y cualke otro proposicion cu lo por pone restriccion riba Googlers y nan famia of cu lo por crea barera pa trece talentonan grandi na Merca”. Google a hura tambe di haci su maximo esfuerso pa trece esaki na conocemento di lidernan na Washington”.

Apple su CEO Tim Cook a publica un carta reaccionando riba lo e ta yama “preocupacion serio” bou su empleadonan. El a sigura cu Apple no ta comparti e polisa di Trump. “Apple lo no existi sin inmigrantenan, mucho menos crece y innova e manera cu nos ta haciendo”.

Microsoft , dirigi pa by Satya Nadella, cu a inmigra pa Merca for di India a bisa empleadonan cu su compania ta comprometi pa provee “conseho huridico gratis” ta tur su 76 empleadonan cu ta ciudadano di e paisnan afecta.

Un informe di 2011 for di e Partnership for a New American Economy a calcula cu 45% di companianan grandi di tecnologia a wordo funda door di inmigrantenan of yiu di inmigrantenan.