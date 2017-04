Compania di yerno di Trump lo traha edificio futurista den caya 666 di Manhattan

NEW YORK CITY, New York – Un tempo pasa cu e compania di real estate di e famia di Jared Kushner, e yerno di Donald Trump, kier cambia e cara di Fifth Avenue, na Manhattan. Den e ultimo dos añanan, e compania Kushner Cos., tabata den negociacionnan intenso cu inversionistanan pa concreta e construccion di un skyscraper di 1400 pia pa instala tienda, un hotel y apartamentonan costoso.

E idea cu e famia Kushner ta concreta e construccion den e mesun ubicacion unda actualmente e edificio 666 ta, tambe di su propiedad y probecha pa cambi’e di numeracion pa 660.

E proyecto tabata na cargo di e arkitecto Zaha Hadid, ganado di e premio Pritzker Prize y kende a fayece aña pasa. E plan di e Kushnernan ta cu e colosus ta cla na 2025, pero e plannan di e famia lo por wordo stroba pa e constante cuestionamentonan entorno e rol di Jared Kushner tin den e administracion di su suegro Donald Trump.

E casa di Ivanka, e yiu muhe mayor di e Presidente, ta wordo desempeña como asesor directo di Trump, locual ta alimenta e criticanan riba e conflictonan di interes entre su desempeñonan den un cargo publico y e miyonarionan di negoshi di su famia.

