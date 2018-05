Comite Olimpico Arubano lo organisa un seminario Anti-Doping

Den e fin di siman di 8 – 10 di juni binidero lo tuma lugar algun evento importante riba tereno di anti-doping. Durante tres dia Comite Olimpico Arubano den colaboracion cu WADA y RADO ta organisa den e Ball Room di Holiday Inn Resort diferente actividad di anti-doping. Riba diasabra 9 y diadomingo 10 di juni ta tuma lugar respectivamente e Asamblea Annual di RADO y un TUE-Training pa mediconan di tur pais miembro di RADO. Diabierna 8 di juni ta tuma lugar un Seminario Anti-Doping den cual specialistanan di RADO lo trata e temanan di Whereabouts, Procedura di Testing y otro temanan importante di anti-doping. E seminario aki pues ta specificamente pa atleta y dirigentenan activo di nivel nacional y internacional di e federacion miembro di COA.

E schedule pa e weekend di 8 – 10 di juni binidero lo ta:

Diabierna 8 di juni

5.00 pm – 6.00 pm: Conferencia di Prensa, Ballroom Holiday Inn Resort

6.30 – 10.30 pm: Seminario Anti-Doping, Ballroom Holiday Inn Resort

Diasabra 9 di juni

08.00 am – 5.00 pm: RADO Annual Board Meeting, Ballroom Holiday Inn Resort

Diadomingo 10 di juni

08.30 am – 09.30: Apertura oficial Ballroom Holiday Inn Resort

09.30 am – 5.00 pm: TUE-Training, Ballroom Holiday Inn Resort

E orador pa e Seminario di diabierna 8 di juni ta Dr. Adrian Lorde, Presidente Caribbean RADO y tambe Director di the Barbados Olympic Association Inc. y Presidente di e Barbados Sports Medicine Association. Tambe e ta e actual secretario di e Pan American Sports Medicine Federation como tambe Presidente di National Anti-Doping Commission di Barbados. Dr Lorde ta miembro tambe di e Medical Commissions di e Central American and Caribbean (CAC) Game y Pan American Games Sports Organization desde 1993.

Interesadonan pa cu e seminario anti-doping por registra na [email protected] of por yama oficina di COA pa mas informacion na tel. 5820031.

