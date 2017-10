Comision di Tratado di Mucha kier conscientisa comunidad riba existencia di e tratado

Sra. Sacha Geerman presidente di Comision Nacional Derecho di Mucha a splica mas di e Tratado di Derecho di Mucha pa nos compronde cu tur mucha tin derecho.

Sra. Geerman ta hopi contento cu despues di un tempo ta traha, no solamente riba e website, pero tambe otro trabaonan relaciona cu Derecho di Mucha. Y e trabao a wordo culmina cu un website y un poster pa cu esaki.

Na aña 1989, paisnan rond mundo a dicidi cu e situacion cu muchanan rond di mundo, no por keda asina. Cu esaki lo mester mehora, specialmente despues di Prome y Segundo Guera Mundial, caminda hopi mucha a perde nan vida, pero tambe a pasa den periodonan hopi traumatico. Paisnan tabata uni den esaki, cu e situacion no por keda den e forma aki y derechonan di mucha mester wordo salbaguardia. Asina paisnan a yega na forma Tratado di Derecho di Mucha. Pa yega na un tratado no ta facil, ya cu cada palabra, cada frase, cada intencion ta purba di wordo documenta mas exacto cu ta posibel.

Mayoria pais rond mundo a firma e tratado y na momento cu e pais firma e tratado e ta compromete su mes pa firma esaki. Esey no kiermen cu e pais tin tur cos regla, pero si ta mustra su disponibilidad pa cumpli cu tur e derechonan cu ta para den e tratado. Na 2001 Aruba tambe a firma e tratado. Y e ora gobierno a forma un comision cu a haya e nomber Comsion Derecho di Mucha. For di 2001 te cu 2009 nan a haci un tremendo trabao.

E website actual no ta e prome, pero e comision a yega di traha uno caba, pero despues di 2009 e comision tabata non activo y na 2014 e comision actual a wordo reactiva y asina continua cu e tareanan cu tabata existi for di 2001.

Tin 3 tarea cu e comision mester tene cuenta cun’e pa loke ta derecho di mucha. Uno ta conseha gobierno riba implementacion di e tratado aki na Aruba. E di dos ta raporta internacional na Nacionnan Uni con Aruba ta progresando den implementacion di e tratado y e di tres ta conscientisa comunidad di existencia di e tratado y e 54 articulonan cu tin den e tratado.

E prome y e di dos tarea e comision a haci durante e ultimo 3 añanan cu a pasa. Na 2015 Aruba a raporta y a presenta tambe na Nacionnan Uni e progreso haci. Nan a conseha gobierno riba e implementacion di e tratado y awe e comision t’ey mas bien pa e di tres tarea, cual e ta e conscientisacion.

E comision a scoge pa uza un website, ya cu den pasado el a funciona hopi bon. Tecnologia ta un medio cu ta hopi accesibel pa hendenan haya informacion. E website ta den tres diferente idioma, tambe na Papiamento unda cu tin e tratado y tambe e recomendacionnan cu Aruba a yega di haya, recien y den pasado.

Tur e articulonan di e tratado ta riba e website. Tambe tin un version simplifica cu e muchanan por acudi na dje, diferente na e website aki ta tambe cu e biaha aki nan ta bay pone tur tesis, pero tambe materialnan audiovisual cu ta inherente na e topico aki, riba e website.

Tur interesado, sea mester di informacion pa scol, pa trabao of pa nan mes, riba e website por haya tur e informacion necesario, local pero tambe internacional, ya cu tin link riba e website pa tur e portalnan mas importante ariba e tema aki, segun Sra. Sacha Geerman, presidente di Comision Nacional di Tratado di Mucha.