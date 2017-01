Comision Dako Ta Uni ta invita pa jump up den bario

Cu sosten di Presidente di S.M.A.C., Shannon Henriquez, Presidente di Sport Vereniging Dakota, Gilmar Croes y KPA, nos di Comision DakoTa UNI tin e inmenso Placer pa anuncia na bosonan, cu diaranson 15 di februari 2017, Bario di Dakota y Tarabana lo ta bistiendo nan Mascarada pa celebra nan jump up escolar pa nan scolnan Puis X School, Fatima College y Jacinta Kleuterschool.

Esaki lo tuma luga for di 4 or di atardi te cu 6 or di atardi.

Pa loke ta trata e jump -up di Dakota y Tarabana, esaki lo ta di 8 or di anochi te cu 10 or y mei di anochi. Bandanan participante lo wordo anuncia despues, mescos cu e ruta.



Pero p’awo por cuminsa na reserva pa dia 15 di februari 2017, pasobra Dakota lo bin a la carga. Cuminsa na pidi liber, vakantie, ATV, loke sea pero no AO paso e dia ey NO ta cos di perde. Danki na e Dakoteronan, esunnan di comision Dako Ta Uni cu ta trahando duro riba esaki. Sigui asina.