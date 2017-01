Comision Celebracion Dianan Nacional: Diaranson 25 Januari ta Dia di Betico

Diaranson awo, dia 25 di Januari nos ta celebra Dia di Betico recordando e gran estadista den nos historia politico di Aruba. Esaki ta lo ta un celebracion grandi riba un Plaza Libertador Gilberto François Betico Croes completamente renoba.

E ceremonia protocolar y ofrenda floral lo tuma luga pa 5’or di atardi, sigui pa e manifestacion cultural cu lo cuminsa for di 06:30 p.m. pa 09:30 p.m. riba Plaza Betico Croes riba Vondellaan.

Sr. Gilberto François (Betico) Croes d.f.m. a hunga un rol importante den nos historia politico y Status Aparte di Aruba. Un educador cu semper a inculca den su alumnonan e importancia di kico ta nos norma y balornan di un pueblo. Betico a yega di bisa cu: “Mi no ta un tata di un famia, cu ta consisti di homber y muhe y yiunan. Mi ta un tata particular, tata di un famia grandi, tata di un pueblo, nos pueblo di Aruba.” Sr. Betico a stima su pais. El’a sacrifica su famia y a traha pa su pueblo. Cu hopi carisma el a sa di gana hopi admiracion y confiansa den e pueblo di Aruba. El a señala e importancia di un pais den union y a bisa: “Sea bo ta catolico, protestant of di otro religion; sea bo ta blanco, preto of geel; sea bo ta pober of rico; sea bo tadi Playa, Sta. Cruz, Noord of San Nicolas, bo ta Arubiano y bo a pertenece na e pida baranca cu yama Aruba.”

Gobierno di Aruba y CCDN ta invita henter e pueblo di Aruba pa bin celebra ambos celebracion y na e mes momento ta haci un peticion riba e cuidadania pa hisa bo bandera y mira pa bo tin e bandera cu e colornan oficial segun Ley.

E colornan corecto di e bandera di Aruba ta Geel: PMS 109C; Cora: PMS 032C; Blanco: PMS Blanco absoluto y e color Blauw: PMS 279C.

Por cumpra di bo bandera na Central Magazijn situa na Sabana Blanco # 34-C, telefon 583-0320 of e-mail: bidcm@setarnet.aw