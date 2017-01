Comision Celebracion Dianan Nacional: Dia di Betico 2017 riba Plaza Betico

Riba 25 di januari 1938, den un famia humilde a nace na Santa Cruz un mucha homber kende a ricibi e nomber di Gilberto François Croes. Su nomber di cariño tabata Betico. Betico tabata forma parti di un famia grandi, catolico cu a lanta cu hopi respet y amor pa su patria. Su mayornan tabata Francisco Croes, yama Panchico y Mimita Croes-Lopez.

Betico tabata un yiu ehemplar cu tabata yuda su mayornan cu tur trabou. Nunca nan por a pensa cu e yiu aki lo bira un persona asina importante den nos pueblo.

Como hoben Betico tabata un mucha hopi stima pa su rumannan y famia. Semper cla pa yuda otro. E tabata yuda pastoor como misdienaar. Tur cu conoce Betico ta bisa cu ya fo’i chikito, e tabata duna señal di bira un lider.

E tabata un persona social y masha stima den nos comunidad. El’a studia pa maestro di scol. Na un edad relativamente hoben el’a drenta arena politico. Betico tabata kier pa cada Arubiano sinti su mes orguyoso di ta Arubiano.

Cada Arubiano mester ta orguyoso di su famia, su idioma, su cultura, su Himno y bandera. Betico a laga tras un herencia cu awe e ta ser reconoci como un gran estadista cu Aruba a conoce.

Prome cu su lucha a termina, Betico a percura pa tur cos ta regla. Solamente el’a desea pa nos sigui cu e luga. Betico a pidi nos na hopi ocasion : ‘Si mi cay na caminda, gara e bandera y sigui cu e lucha’.

Su lucha a termina dia 26 di november 1986, pero locual el’a laga atras pa nos ta locual nos ainda por mira : esey ta su marca ariba e desaroyonan cu ta tumando luga den nos pais y cerca nos pueblo.

Comision Celebracion Dianan Nacional ta preparando e Dia di Betico cu lo ta riba diaranson 25 di januari venidero. E aña aki e celebracion protocolar lo tuma luga pa 5’or di atardi riba Plaza Libertador Gilberto François (Betico) Croes riba Vondellaan. E manifestacion cultural lo tuma luga cuminsando for di 6′ or y 30 di atardi te cu 9 ‘ or y 30 di anochi riba Plaza Betico Croes mes completamente renoba.

Henter e pueblo di Aruba ta keda invita pa celebra e dia nacional aki den grandi.