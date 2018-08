Comercio y sindicato mester bin hunto pa crea cuponan di trabao

Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen, ta elabora riba e crisisnan laboral tin actualmente y e con por soluciona esakinan.

Sr. Thijsen ta splica cu tin un incertidumbre den comunidad pa loke ta trata e mercado laboral. Esaki ta andando pa basta aña caba. Tin hopi tipo di crisis y desempleo, specialmente p’e hobennan cu ta sali cu diploma y no tin trabou pa nan. E idea ta pa bin cu un maneho cu nan por yuda drecha e situacion. Mester pone hopi enfasis, segun Sr. Thijsen, riba e parti laboral. Hopi biaha e ta wordo mira manera e no tin mucho peso. Si wak leynan laboral cu claramente ta anticua, nan a purba cambia nan na 2013. Sr. Thijsen ta di opinion cu no mester solamente drecha e leynan, sino mester trece e comercio hunto cu e parti di sindicatonan cu ta representa e clase trahado, pasobra esey ta e unico manera pa tin trankilidad y tambe purba crea cuponan di trabou. Den esaki nan sa cu economia na Aruba ta malo. E plan economico ta hopi importante, pasobra eynan ta e parti cu ta bay crea trabou. Actualmente tin un crisis social grandi y e Minister encarga ta poniendo hopi atencion na e parti social, pa cual el a haya cierto sumanan, pero tampoco mester lubida riba parti laboral. E entrada di un persona ta importante, pero tambe e persona tin un status sigur den comunidad y esey no ta pasando. E boluntad t’ey pa trece cambionan, pero cosnan no ta bayendo manera nan kier debi na tanto problema. Sr. Thijsen ta sinti cu nan mester move di manera pa garantisa cu tin cuponan di trabou. Mester tene cuenta tambe cu esunnan cu no ta cumpli cu e leynan laboral, mester actua riba esaki. Tin un ley cu a wordo pasa cu ta duna autorisacion pa duna multa of te hasta manda cera dunadonan di trabou no a cumpli cu leynan laboral. Tambe nan ta bay pasa e presupuesto 2019 cu, segun Sr. Thijsen, lo bay trece cierto cambionan pa bienestar di Aruba. E Parlamentarionan lo trece nan puntonan dilanti y vocifera e sentimentonan di pueblo.

Sr. Thijsen ta di acuerdo rib’e hecho cu tin hopi preocupacion den comunidad, specialmente rib’e tereno laboral. E kier pa pueblo sigui nan procesonan di cerca pa sa kico ta pasando y mira ki decision lo wordo tuma ora nan pasa e presupuesto.

