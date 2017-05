Comerciantenan kier pa yega na un solucion den Caya Grandi

Diamars mainta comerciantenan den Centro di Oranjestad a dicidi di sali bay den un welga pa mustra nan mal contento pa loke ta pasando cu caya grandi. El a cuminsa muri mas y tin mas tienda ta bay cera.

Tatiana Eman-Mallarino, tambe ta un comerciante, y el a declara cu mayoria di e comerciantenan ta exigiendo Gobierno pa kita klem y habri caya bek pa trafico.

Nan tin mas cu 2 aña ta sinta cu Gobierno, ta manda carta pa mira con pa soluciona e problematica di e caya principal. Sa cu esaki ta algo hopi profundo, cu tin hopi diferente ingrediente cu ta haci di e situacion uno hopi dificil.

Awor aki tur tin nan cabes bao di awa y pa e comerciantenan hala un tiki rosea, ta pidiendo pa kita klem cu ta un sistema agresivo y represivo cu nunca a wordo educa p’e y cu ta un di esunnan mas caro na mundo. Ta 75 florin. Ta bay compar’e un rato cu 25 florin na Corsou.

Tambe, pa habri caya bek.

Tabata tin un cultura na Aruba pa keiro den caya. Tabata tin hendenan grandi, hendenan cu no tin cierto habilidadnan, cu por a baha un rato, nan ta cumpra algo, ta dal un rond y piki nan bek.

Tambe, no tin windowshopping. No tin e posibilidad pa wak kico tin den e showcasenan pa e siguiente dia pasa. Y tiki tiki e tiendanan ta muriendo. No ta mas momento pa sinta, pa tin reunion, pa warda riba evaluacion, pa manda mas carta.

E momento a yega pa tur hende wak, henter e comunidad di Aruba. Cu e comerciantenan ta haciendo un suplica pasobra si sigui asina, tur lo tin cu bay cera su portanan.

53 negoshi a cera caba y ainda tin hopi mas cu un djis nan ta bay sigui cera. Esaki ta un problema cu no ta solamente economico. Pero social. Hopi famia ta kedando sin nan entrada y hopi mas lo keda tambe sin nan pan.

Kiermen, esaki ta algo cu ta bay ta un domino effect. E ta afectando awor aki, pero sigur sigur e lo caba afecta henter e comunidad na Aruba.

Tin tres negoshi mas ta cerando e luna aki y tin informacion cu tin negoshi cu ta wardando tambe Juni pa nan cera.

Awor aki no tin mas paso pa tuma. Mayoria di e tiendanan ta cera y esey ta un muestra di loke ta bay pasa si e gobierno aki no ta scucha e exigencianan. Tur ta bay cera e portanan. E caha di Gobierno tambe ta wordo afecta cu esaki. Kiermen, no ta compronde kico ta e motibo pa no cumpli cu e peticion. Mirando cu prome cu caya a wordo traha, Gobierno a contrata un grupo di experto y expertonan mes a recomenda pa no cera caya. Toch nan a bay contra conseho di expertonan. E comerciante y pueblo en general ta pidi pa kita klem, medida represivo y habri caya bek pa trafico.