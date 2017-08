Combinacion PPA/UPP a haci entrega di nan lista

Parti merdia a toca partido di combinacion PPA/UPP pa haci entrega di nan lista. Srs. Benny Nisbet y Sr. Booshi Wever a haci entrega di e lista na Presidente di Conseho Nacional Electoral, Sr. Glenn Thode. Despues di e inspeccionnan necesario haci, e lista ta wordo aproba door di Conseho Nacional Electoral.

Tur desacuerdo cu tin ta wordo kita un banda, segun Sr. Wever. Loke ta pasando na Aruba, hamas lo por bolbe sosode. Ta ariba tur tereno Aruba ta den un abismo, y e meta ta pa saca Aruba for di e abismo aki. Prome cos cu mester haci, ta mara man di politiconan.

Lo mester prepara pa e firmamento, ta despues di esey lo echt cuminsa cu e campaña. Lo combina e experiencia, cu hende jong, unda cu un millenial ta bira lider di partido PPA. Lo hiba e partido na e siguiente nivel.

Sr Benny Nisbet tambe a hiba palabra, caminda cu el a bisa cu pa PPA esaki ta parti di e proceso democratico di Aruab. Hopi pais no tin e libertad y derecho cu nos tin. Hopi pais ta sufri bou di dictadura of semi dictadura sin por biba e democracia cu nos tin. Na di dos luga, Aruba ta den un caos. Un debe nacional hamas bisto. Tin hende cu ta cera wowo pa e realidad. tin hende cu no por biba cu esaki. Un 30% cu no tin entrada pa biba, caminda cu e pais tin un debe nacional ta enorme. Mester wak con pa lucha contra di pobresa na Aruba. E lucha di PPA ta pa planta simia pa planta pilarnan economico cu pa 30 aña largo Aruba no a conoce.

Otro a ofrece musica, fiesta, bandera. E combinacion UPP/PP A lo ofrece informacion di e realidad di Aruba y con pa soluciona esaki. Ya caba por sinti e aire di sorpresa ta waya. PPA hunto cu UPP lo ta e opcion pa hiba Aruba pa e siguiente nivel, hunto lo bay hiba Aruba dilanti.

Por ultimo, Sra. Carlie Angie, lider di partido PPA a bisa di ta honra pa tuma liderazgo di PPA. E no ta un nobato ariba tereno di politica. Na varios ocasion el a participa den eleccionnan electoral Ultimo eleccion so e no a participa, pero el a fungi como miembro di un stembureau. E aña aki tin un reto cual el a asumi. E ta pensa ariba su yiunan, tur nos yiunan. Pa nan por biba trankil, ya cu aworaki nos ta bibando ariba un pais, caminda cu e placa no tin balor mas. E situacion manera cu e ta bayendo aworaki, si e sigui asina tambe lo bira un dictadura.

Combinacion UPP/PPA a entrega un lista di 20 persona.