Combati acido den stoma

Acido den stoma of refluho di acido ta un condicion transitorio cu mayoria di e poblacion a experimenta algun biaha den su bida y cu por wordo compaña di otro sintomanan manera kimamento cu ta extende di e boca di stoma pa e slokdarm (esofago).

Den ocasion e mescla di alimentonan inadecua por causa indigestion y malestarnan frecuente cu ta manifesta den forma di acides. E condicion aki no ta grave riba su mes y por wordo trata facilmente mediante antiacido cu por cumpra sin receta na botica of hasta cu un cuchara chikito di baking soda mescla den awa por sirbi.

Si e acides di stoma prolonga durante tempo y ta sosode acusadamente, esaki por responde na otro patologianan mas complica cu por wordo supervisa pa un specialista pa determina su condicion. Algun di e causanan cu ta genera e patologia aki di forma recurente por ta entre otro:

Ulcera na stoma of Cancer na stoma.

Cualkier di e enfermedadnan aki tin entre su sintomanan principal di acides na stoma y ta diferencia di acides transitorio, caminda cu e ta manifesta di forma recurente y cu episodionan di sintomatologia persistente.

Ademas di e causanan aki, embaraso tambe por causa acides na stoma permanente cu ta manifesta mediante cu e estado di gestacion ta avansa. Den e caso aki no ta existi tratamento pasobra no ta trata di un enfermedad y e condicion ta baha cu parto.

Acides na stoma causa pa embaraso ta tuma luga pasobra e organonan di e muhe ta desplasa pa traha luga pa e ser nobo cu ta wordo forma y esey ta implica cu e stoma ta haya su mes presiona y ta produci kimamento durante comemento, pero aparte di ta desagradabel, e condicion aki no ta implica riesgo alguno, ni pa e mama, ni pa e futuro baby. No obstante, por evita alimentonan cu ta causa kimamento di stoma.

Causa, diagnostico y tratamento

Gastritis cronico:

Aunke e por ta debi na multiple causa, e principal factor di riesgo ta e infeccion pa e bacteria Helicobacter Pylori, cual ta produci ulceranan peptico y di stoma. E infeccion por pasa desapercibi pa mayoria di hende, pues habitualmente ta confudi su sintomanan cu esun di indigestion.

Acides di stoma ta un di e sintomanan persistente di gastritis y e unico forma di detecta e infeccion door di pylori, ta mediante un biopsia intestinal of prueba di aliento cu urea, aunke e di dos opcion aki ta menos confiabel cu e prome y su tratamento ta consisti den tumamento di triple antibiotico componi pa un set di proton, amoxciline y claritromicine durante dies dia.

Ulcera na stoma:

Ora cu no ta trata di gastritis, den ocasion por genera un ulcera di stoma cu por bira pio y por produci hemoragia. Den e caso aki e sintomanan ta manifesta di forma agudo y ademas di acides di stoma, e pashent ta sufri un fuerte dispepsia durante of durante cumidna aunke cu e purba di come poco. Den e caso aki, e diagnostico ta pasa door di e mesun pruebanan cu gastritis cronico pa determina e infeccion di H. Pylori, pero ademas ta tuma luga diverso analisis di sanger pa determina anemia y su corespondiente deficit di vitamina B12, B9 y Hero, cu den e caso di ta positivo, tin cu inclui como tratamento coadyuvante hunto cu antibiotico triple. Den algun caso di ulceranan manifesta, tin cu ripiti e tratamento te cu hasta tres ocasion.

Cancer na stoma:

Cualkier di e patologianan anterior cu ta manifesta di manera cronico of no a wordo trata por ocasiona cancer na stoma, cual ta produci door di iritacion intermitente di e tehidonan, independientemente cu e condicion a wordo genera pa un foco infeccioso of pa kimamento persistente.

Acides di stoma y dispepsia tambe ta sintomanan frecuente den cancernan gastrico, pero den e caso aki e pashentnan ta experimenta fuerte dificultadnan pa traga cu hunto cu sacamento of saca sanger ta haci cu ta bay den un alerta. Pero e sintomanan aki sa asocia na etapanan avansa di e enfermedad, ya cu den su fasenan inicial no ta diferencia demasiado di e enfermedadnan exponi anteriormente.

E diagnostico ta inclui hemograma completo, esofagogastroduoden, oscopia cu biopsia y examen coprologico pa determina si tin sanger den e deposicionnan.

E tratamento ta inclui cirugia, kimoterapia y radiacion den funcion di e fase cu wordo diagnostica y e tipo di cancer. Sufri di esofago di Barret y ulcera di stoma debi na infeccion door di Pylori, ta aumenta exponencialmente e posibilidadnan di padece di un cancer di stoma den futuro y e pashentnan cu ta sufri di tal enfermedadnan mester somete nan mes na analisis y revisionnan frecuente.

Remedinan di cas

Remedinan casero pa acides ta algo comun. Nos lo cita algun di e remedinan casero mas conoci pa kita acides.

1. Baking Soda cu lamunchi y awa.

Ta un remedi hopi uza, unda cu e baking soda ta wordo mescla cu un glas di awa y lamunchi pa yuda calma e acides cu por ta fluyendo den nos slokdarm. Ta recomendabel pa tuma como maximo dos biaha pa dia pa controla e acides.



2. Yoghurt Natural

Yoghurt natural ta yuda calma e sistema digestivo alabes cu e ta yuda preveni acides. Ta recomendabel pa tuma 2 yoghurt pa dia.



3. Infusion di lechuga

E infusio of thee di lechuga ta hopi bon pa relaha nos organismo y tambe ta bon pa calma acides di stoma. Si nos tuma un infusion of thee durante nos desayuno ta yuda nos preveni durante dia problemanan digestivo.



4. Thee di ginger

Ginger ta un di e remedinan mas antiguo riba acides di stoma. E ta yuda na mantene un corecto balanse di pH den e stoma. Tuma un thee of infusion di ginger caminda bo ta mescla un cuchara di e reis di ginger raspa.



5. Bals

Kauw un bals ta yuda aumenta e fluho di scupi cu ta yuda disminui e acides di stoma y ta proteha e slokdarm di acido gastrico. Ta consehabel pa kauw bals sin sucu of cu tin xilitol.



Conseho y recomendacion

E miho solucion pa evita e problema aki ta su prevencion. Nos ta cita algun bon recomendacion pa preveni y evita e acides di stoma:

1. Bebe hopi awa durante dia.

2. Hiba un dieet sano y abao den vet, evitando cumindanan hasa, pica, hopi colorante y conservadornan artificial, koffie, chuculati, alcohol, softdrink, siboyo curu, knoflok, binager.

3. No come pura y kauw bon e cuminda.

4. Evita come net prome cu bo bay drumi. Ora bo ta drumi, e cuminda no ta procesa bon den e aparato digestivo, ya cu e tin un punto di gravedad diferente.

5. Stop di huma. Tabaco por aumenta e secrecion di acido y reduci e produccion di scupi, cual ta yuda neutralisa e acido.

6. Evita of reduci di obesidad y sobrepeso, den e caso cu bo tin esaki.

7. Evita pa haci ehercicio of posturanan complica of sak despues di come. Si bo por haci ehercicio pero hopi suave, of djis cana.

8. Evita e uzo di prendanan preta of uza un faha hopi preta.

9. Evita stress. E realisacion di ehercisionan di meditacion, relahacion, yoga of tai chi ta yuda hopi pa preveni e sintomanan aki.

10. Si e sintomanan ta persisti, consulta cu bo dokter. Tin medicamentonan cu por yuda coregi e sintomanan aki, alabes cu tambe tin medicamentonan cu por produci acides. Pa ambos caso unp rofesional di salud por indicabo loke mas ta adecuado pa sigui.

