Colornan cu ta subi bo animo y ta yudabo haya paz den bo hogar

Ora cu un persona ta deprimi of cu algun enfermedad terminal, e color cora lo yud’e conecta cu tera y e gananan di biba, mediante un clechi, un cuadra of algun cusinchi. Pero nunca un muraya grandi di camber, pasobra e no lo permiti descanso.

E color oranje mester wordo uza caminda cu nos no por haya harmonia familiar. E tono aki ta duna calides y mas amor na nos cas. Un bela color oranje por funciona, un cuadra cu tin imagennan den famia cu e colornan aki, paña of un di e murayanan di cas.

Di un otro banda, geel ta yuda nos ekilibra emocionnan y permanece mas positivo. Si nos gusta geel fuerte, nos por uz’e na muraya, di lo contrario, den e entrada y gangnan di cas.

Si ta trata di bo autoestima, e color lavander lo yuda nos mehora e vitalidad, e extroversion, harmonia y calma. E tonalidad por wordo uza den murayanan grandi, dekbed y cualkier acesorio cu nos kier.

E frecuencia di onda di e color berde ta yuda nos harmonisa cu tur e formanan di bida, den e capacidad di stima, relacionnan di famia y cu un mascota. Su tonalidad no mester ta hopi scur of hopi cla, pa por uz’e riba murayanan grandi di e cas.

Fuente: El Espectador