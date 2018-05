Colombia tambe tin un presidente dictatorial pa cu e eleccionnan presidencial

Despues cu den fin di siman ultimo, Venezuela a bay urnanan electoral, caminda cu Nicolas Maduro Moros a sali victorioso, cu 52% di voto y mas di 80% di abstencion, e fin di siman binidero ta toca turno na su pais bisiña Colombia, pa bay urnanan electoral.

E siman aki a cuminsa e parti di votamento pa cu e eleccion pa un presidente nobo pa Colombia pa cual ciudadanonan Colombiano, biba na Aruba tambe por haci uzo di nan derecho di voto via nan Consulado.

Na momento cu prensa local a tuma contacto cu e consul di Colombia, pa un entrevista relaciona cu e preparacionan pa cu eleccion, Sra. Mirza Gnecco, consul di Colombia a informa miembronan di prensa cu el a ricibi ordo via email di parti di gobierno di Colombia, unda cu a informa tur su consuladonan pa no suministra niun tipo di informacion na prensa di e pais en cuestion. Esaki ta demostra claramente cu no ta solamente paisnan manera Cuba of Venezuela ta biba den e era dictatorial, pero Colombia tambe a conoce esaki awo.

E accion aki ta laga hopi di desea di parti di e gobierno na mando, e gobierno di Juan Manuel Santos. Ta spera cu Aruba no experencia algo similar un dia.

