Colombia: Brug colgante ta colapsa matando 11 persona

E cantidad di fayecidonan a aumenta na 11 ora cu un brug colgante den e ciudad Colombiano di Villavicencio y e cantidad di heridonan a subi na 14, segun Cruz Cora Colombiano a informa.

“Pakico ami no a laga bay?”. Esaki tabata e pregunta cu Jose Luis Molina tabata ripiti cada biaha di nobo, mientras e tabata sinta riba un piedra sperando pa nan a baha cu e curpanan ya sin bida di su familiarnan. Den e accidente aki, el a perde su casa, su yiu muhe y hijastra . Su cara tabata un mescla di impotencia y tristesa, e mesun sentimento cu hopi di e habitantenan kendenan a wak con 30 persona a cay for di un di e brugnan artesanal cu famianan cu ta biba den un di e residencianan di La Esmeralda. Esaki ta ubica den e reserva natural Buena Vista, na Villavicencio.

Pa añanan largo e brug a sirbi como medio di comunicacion entre e habitantenan di e zona, pero e boom turistico di e ultimo añanan a comberti esaki den un di e brugnan mas frecuenta pa bishitantenan.

E hecho aki a cobra bida tambe di tres mucha, kendenan edad ta varia di 2 pa 14 aña, entrenan un baby di 18 luna cu tabata den brasa di su mama na momento di e tragedia, ta un tragedia cu por a wordo evita ya cu habitantenan di e zona ya caba a yega di adverti riba e risiconan di un posibel tragedia.

Durante e evacuacion di e luga, sobrevivientenan tabata conta di e momentonan di angusta cu nan a pasa y con nan a salba di e tragedia aki. Algun di nan ya caba a pasa e brug cu tin un altura di 60 meter.

“Nos a tende ora cu e brug a bin abao y ora cu nos a bira a wak, por a nota e confusion. E personanan a cuminsa grita mientras otronan tabata purba na rescata e heridonan ya cu no por a haci nada mas pa esunnan cu a cay den e abismo”, segun Néstor Gómez, un di e testigonan ta conta.

Plan di emergencia a faya

E plan di emergencia pa salba esunnan herida no a resulta efectivo. E caos na e yegada di e organismo di rescata a wordo coordina door di e mesun personanan cu tabata bahando for di e walking path. Un total di dies ambulance a yega pa asina evacua e heridonan.

Autoridadnan competente a duna ordo pa habri un investigacion cu tin como meta establece e responsabilidad penal di e doñonan di e walking path La Esmeralda, unda e negoshi di e brugnan colgante ta situa.

Alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa, a decreta dos dia di luto den e municipio, despues di e tragedia di e brug colgante.