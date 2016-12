Colegio Frere Bonifacius ta keda un problema den bario

Keto bay Colegio Frere Bonifacius ta keda un problema den Oranjestad y e bario pa cual a acerca Minister Michelle Hooyboer-Winklaar pa sa di parti di Gobierno kico nos ta bay haci pa esaki.

Awor aki ta den proceso cu SKOA over di e futuro di e edificio, kico ta bay wordo haci, sea cu ta bay basha e edificio abao. Esey a wordo papia caba cu SKOA den pasado over di construccion di un scol nobo pa Bonifacius, e ora esun eynan lo no keda existi. Ainda ta den negociacion cu SKOA over di esaki. Loke ta trata e tema di adictonan ambulante cu ta drenta den scolnan of edificionan cu ta bashi, esey manera cu minister di Husticia a informa caba, a haci un intento pa saca nan y ta core cu e personanan aki, sino mester tin un plan rond di esey. Esey ta loke e ta haciendo. Pa loke ta trata cualkier scol, una bes e wordo cera debi na renobacion cu tin cu tuma luga, tin un procedura cu DOW mester tuma y esey ta pa kita coriente, kita tur cos cu ta balor y esey ta boga pe. Lo sinta bek cu DOW pa sigura cu en berdad ta un protocol cu ta haciendo na tur scol, mirando cu tin mas scol cu ta bya wordo renoba. E procedura pa saca un scol pa dunanan un otro edificio y pa e tempo cu e renobacion cuminsa ta un periodo y esey tin cu sigura cu e scolnan ey ta wordo cera na un cierto forma cu ta atractivo pa e hendenan drenta den dje.

Hopi di e cosnan aki tin un overlap den responsabilidad. Kier wak cu lo kier yuda, prepara pa e sfera di scol na un forma responsabel y pesey ta bisa cu lo kier traha cu DOW manera saca scolnan pa bay un otro caminda cu ta sigura cu en berdad e scol eynan ta wordo cera manera debe ser, segun e minister.