Ta varios biaha caba cu Colegio Arubano ta den noticia caba pa motibo di situacion relata cu rector di e scol. Colegio Arubano mester keda un scol solido pa tur cu ta disfruta di ta forma parti di dj’e. Esaki segun Sra. Jennifer Arends-Reyes, Parlamentario pa partido AVP. Colegio Arubano ta nos Havo/Vwo scol mas grandi na Aruba cu den pasado a yega di conta cu un populacion di 2200 alumno. Na e momentonan aki tin mas o menos 1600 alumno cu ta bayendo Colegio Arubano. Colegio Arubano tin un balor sentimental hopi grandi pa hopi adulto awe como cu e miho tempo di nan hubentud nan a pas’e den compania di amistadnan eynan y a ricibi bon guia di e docentenan. Tabata tin un temporada caminda cu e porcentahe di alumnonan cu ta slaag di nan examen a baha significativamente y cu esaki a presenta un idea di parti SMOA pa trece un ‘cambio di cultura’ of un ‘cultuur omslag’ manera cu a yam’e e tempo ey pa motibo cu esaki lo tabata necesario. A base di e pensamento cu e organisacion aki lo ta funciona di un acercamento ‘top’ -‘down’. A purba tur sorto di manera pa purba tene nos docentenan yiunan di tera for di e seleccionan pa duna preferencia na candidatonan externo cu un salario halto pa motibo di contract. Esaki mester bisa cu a purba na varios ocasion pero cu resultadonan cu no tabata sostenibel. Nos docentenan considera como yiu di tera conoce e cultura di Aruba, nos hobennan y e metanan pa yega na miho resultado mas miho cu cualkier teoria di afor. No por ta asina cu nos docentenan no por haña un chens pa hasi nan carera den Enseñansa y promove pa posicionan clave den e organisacion. Ora cu e rectornan riba contract bula afor, tur e presion ta cai ariba nos docentenan local pa tene tur e procesonan den man, pues si nan por carga e skol den momentonan turbulento nan merece di yega un dia na e titulo tambe. E docentenan di Colegio Arubano semper a boga pa haña un participacion real den e decisionnan pa cu e scol y su futuro. Traha ariba analysis, plan di accion, maneho di idioma, plan di skol ta e docentenan semper a traha ariba nan y ta nan mester ehecutanan pues nan lo mester tin hopi di bisa. Un ‘medezegenschapsraad’ pa docente semper tawatin miedo di dj’e pero ta lubida cu pa un organizacion funciona ta e trahadornan mester duna nan aporte 100% y sinti nan mes balora como parti di un skol prestigioso na nos isla. Segun sra Arends-Reyes si reconsidera pa crea un base solido di un asercamento mas tipo ‘bottom – up’ caminda cu maestro y alumno tin mas input, Colegio lo por sigui cosecha exito y sigui enfoca ariba e talento, excelencia y animo cu tin tanto den personal como alumno.

