Colegio Arubano a cuminsa e aña escolar nobo yen di positivismo

Colegio Arubano a cuminsa e aña escolar cu entusiasmo. Ya dia 16, docentenan a reuni pa prepara e acogida di e alumnonan riba e prome dia di scol, 17 di Augustus.

Tur klas a cuminsa cu un introduccion durante e prome dos oranan di les. Colegio Arubano tin un crecemento den e cantidad di alumno, pero te ainda e tamanehabel pa loke ta trata local y docente. Asina cada klas tin un mentor y tur les ta ‘cubri’.

Particularmente den HAVO 4 tin un crecemento. Esaki tin di haber cu e fluho di e cantidad di alumno di MAVO 4 cu a drenta. Ademas, tur aña , mas o menos 20 alumno di Colegio San Nicolas ta drenta cerca nos den VWO 4.

Nos ta trata di duna cada alumno, cu inscribi y cumpli cu e normanan, un cupo. E aña aki ta e caso cu alumnonan tin un di nuebe ora di les (9 de lesuur). Esaki kier men cu e alumnonan tin les te cu 14.55. Lamentablemente tin algun klas a bin acerca, cu tin

un di nuebe les. Principalmente e crecemento di HAVO 4 ta ocasiona esaki: scogemento di profiel y agrupamento di klasnan (cluster). Di parti di mayornan ainda nos no a haya informacion

cu transporte ta un problema, specificamente transporte publico. Pero nos lo acerca e instancianan concerni y lo informa nan cu tin mas alumno cu tin les di nuebe ora, pa asina nan ta prepara pa esaki.

Un punto di atencion pa e aña escolar aki ta e cumplimento di nos

palabracionnan relaciona cu uniform. E palabracionnan aki ta existi pa hopi tempo caba, pero a tolera tur cos. Tambe nos lo pone atencion riba e sapatonan. Algun docente a pone nan mes disponibel pa para tur mainta na porta, hunto cu directiva di scol,

pa controla y recorda e alumnonan nos reglanan prescribi pa uniform. Unda cu bo bay-­‐na scol, compania, asociación deportivo

-­nan ta tene nan mes na reglanan specifico di uniform y ta pone atencion na su cumplimento. Pakico esaki mester ta diferente na Colegio Arubano? Scol ta cuminsa e aña escolar aki cu dos proyecto grandi.

E prome proyecto ta referi na trahamento cu rendimento dirigi. “Pa alcansa e nivel factibel mas halto di un alumno, mester comprension. Comprension pa e capacidad di bo yiu, comprension

Di e proceso di siñamento di bo yiu y comprension di e desaroyo (

cognitivo y emocional) di bo yiu. Cu otro palabra: kico ta e potencial pa siña di bo yiu muhe of yiu homber y con nos por probecha esaki optimalmente? Pa contesta e preguntanan aki Colegio ta haci uzo di e sistema RTTI.

RTTI ta ofrece un idioma cla pa aplica den un combersacion tocante siña y presta. Comentario manera ‘un alumno mester gewoon haci su best mas’, lo ta pertenece na pasado. Na Colegio

nos ta profundisa den e combersacion di e progreso di estudio, door di descubri e storia cu a conduci na e cifra. No solamente esey, nos ta acopla e storia corespondiente na accionnan concreto y adecua pa mehoracion. Banda di e engrandecemento di comprension den e desaroyo di bo yiu y nos propio proceso di enseñansa, e ta alabes un medio pa instrui e alumno un cantidad

di habilidad cu e tin mester den futuro: metacognitividad (pensa riba pensamento), reflexion propio en general y ‘siña con pa siña’

E otro proyecto, digitalisacion, a cuminsa na Ciclo Basico. Cuater klas piloto tin mayoria di nan buki riba nan tablet / I-­pad y e docentenan ta duna les pa medio di un “Apple -­TV”/ flatscreen.

Tanto alumno como docente ta entusiasma. Asina Colegio Arubano ta drenta historia como e prome scol di HAVO/VWO na Aruba, cu pa medio di digitalisacion, ta duna su enseñansa forma. Por lo demas nos kier enfoka nos mes riba comunicacion entre mayor y scol. Nos ta pidi tur mayor pa acerca scol ora cu nan tin un pregunta of ora tin un sugerencia. Naturalmente comunicacion directo ta funciona mas efectivo enbes di haci esaki via otro medio di comunicacion. Y ademas e ta mas elegante. Cu entusiasmo Colegio Arubano ta bay traha na e retonan aki y ta mira un futuro positivo.