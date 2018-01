Coby Geerman: “Ta lamenta e campaña di difamacion di parti di STA contra UEA”

A papia cu Sr. Coby Geerman tocante e situacion di sindicato UEA actualmente den Elmar, despues cu Sindicato STA a gana e referendum.

Segun Sr. Geerman a declara cu e nunca no tin nada personal contra di Sr. Diego de Cuba, pero e ta haya un falta di respet di parti di sindicato STA, unda cu nan ta di opinion cu STA mester a manda un carta notifica nan (UEA) di encuanto e malcontento. Sr. Geerman nunca a haya niun carta di parti di STA, pero personalmente e no tin nada malo di bisa contra di Sr. de Cuba. E ta keda para ariba su punto cu e lo keda miembro di UEA.

E hecho cu Sr. Diego de Cuba a bay television, insulta y ataca hende, bisando cu den UEA no tin un lider sindical. Y Sr. Coby Geerman a dicidi di no ta bay haci mescos. Bringamento den sindicato lo bay tin semper, Sr. Geerman a prefera di keda keto y no ta bay over na insulta ni ataca niun hende. Lo yega e dia unda cu nan lo mester por sinta na mesa, y nan a bay mediador, cu a keda di tuma contacto cu Sr. De Cuba.

Bringamento lo bay tin semper den sindicato pero mester a yamanan drecha e problema. Te na Corsou y Bonaire, St. Maarten Sr. Geerman a bay yuda e sindicatonan pa negocia un CAO. Sr. Geerman, UEA ta e unico sindicato, cu a pleita ariba un Pasco Grandi, cu ta un dia di fiesta te cu nan a yam’e pa loco. Minister a dunanan razon, pero a bisa cu situacion na gobierno ta un poco fastioso. UEA a bisa cu nan no tin cu cuenta cu gobierno, nan ta tene cuenta cu e CAO. Y nan a firm’e den CAO, cu ora nan haya un dia di fiesta, nan ta haya pago triple. Tambe nan a haya un dia extra liber. Ora cu e trahado haci aña nan ta haya un dia liber. UEA a negocia un di e miho CAO den Caribe. Tin trahado ta haya 2 of 3x nan salario, diferente cos a regla pa e trahadonan. Y asina mes ta bisa cu a negocia barata pa e trahadonan. Hopi cos cu a drecha na Elmar, cu e trahadonan a bay dilantio.

E punto di bista di STA ta, for di loke UEA a tende di riba caya, ta cu UEA a negocia un CAO “cheap” y cu nan a firma un minimal cu maximal, segun Sr. Coby Geerman, lider di sindicato UEA.