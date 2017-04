CNE di Ecuador ta dispone di 600 funcionario pa e recuento parcial di voto diamars awo

QUITO, Ecuador – E conseho Nacional Electoral (CNE) di Ecuador a anuncia den un comunicado cu 600 funcionario di e entidad, lo participa den e recuento parcial di voto di e eleccionnan presidencial ultimo, cu lo tuma luga diamars awo den e Coliseum Rumiñahui di Quito y ta calcula cu e lo dura cerca di 8 ora.

E organismo electoral a informa cu pa e revision di 3.865 acta cu lo wordo reconta y cu lo representa rond di 1.275.450 voto, e movimientonan cu e candidatonan a presenta, Alianza Pais (AP, izquierda) y Creando Oportunidades (CREO, centroderecha) “por acredita na un delegado principal y na otro suplente pa cada mesa.”

E presidente di CNE, Juan Pablo Pozo, den un reunion preparativo di e evento cu miembronan di e Gobierno y e Forsanan Arma (FFAA), a precisa cu e proceso aki “no ta un acto proselitista,” segun declaracionnan recogi den e comunicado.

Observadornan di e organismonan electoral, mescos cu e representante di e organisacionnan social, gruponan politico y di e academia tambe lo asisti.

E minister Coordinado di Siguridad, Cesar Navas, a declara cu FFAA, lo ta encarga di transporte y e custodia di e material electoral cu lo wordo reconta den e stadion y cu militar y polisnan lo ta e encargadonan di siguridad di e evento tanto dentro como pafo di e stadion.

Di su banda, e Coordinador Nacional di Proceso Electoral di CNE, Diego Tello, a informa cu lo instala 250 mesa pa facilita e recuento.

E recuento aki ta tuma luga despues cu CREO y AP lo denuncia algun dia pasa iregularidadnan den varios acto y esakinan a wordo acepta pa CNE despues di nan analisis.

E candidato opositor pa e movimiento Creando Oportunidades (CREO, centroderecha), Guillermo Lasso, for di e mesun anochi electoral ta defende cu e proceso tabata “fraudulento” y cu e tabata mas vota den e di dos buelta electoral di dia 2 di April, acusacionnan rechasa pa CNE.

Lasso a anuncia algun dia pasa cu no ta acepta e recuento nobo aki, kende a cualifica e “show Correista” (pa e presidente Rafael Correa) y cu su peticion ta pa un recuento “voto pa voto” di e totalidad di e sufragionan.

Desde CNE ya a recha e exigencia aki y a precisa cu un computo nobo di tur e mesanan electoral no tin sustento huridico y cu solamente e por duna den e caso di e actanan cu ta wordo presenta por tin inconsistencia.

Pozo a adverti, segun e comunicado, cu si algun organisacion dicidi no presenta den e recuento di diamars “di ningun modo lo invalida of lo deslegitima un proceso apega na ley.”

Fuente: NTN24