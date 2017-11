Clubnan di Kiwanis na Aruba ta uni den un proyecto di Pasco pa alimenta e muchanan di Aruba

Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach Aruba y Kiwanis Club of Young Professionals Aruba ta forma parti hunto cu 11 otro club di Kiwanis den Caribe di Division 26 di e Eastern Canada and The Caribbean District di Kiwanis International. E paisnan cu ta parti di Division 26 ta Curaçao, French Guyana, Martinique, Suriname y Trinidad &Tobago.

Aruba tin e honor di tin un biaha mas un Arubiano como Lieutenant Governor pa Division 26 di e Eastern Canada and The Caribbean District di Kiwanis International den persona di Giantonio Muller. E proyecto di adorno di Pasco ta un proyecto di Division 26 y ta un idea y iniciativa di Lieutenant Governor Giantonio Muller, cu awe a bira un realidad. E adorno ta diseña pa Concept Creations y fabrica na Colombia.

E 14 clubnan di Kiwanis den Division 26 incluyendo e clubnan di Aruba lo ehecuta e proyecto aki simultaneamente den luna di november y december. E meta principal di e proyecto di adorno di Pasco ta, pa recauda fondo pa un instancia cu ta percura pa alimenta e muchanan den necesidad na school den cada un di e paisnan den e division.

Na Aruba e 3 clubnan di Kiwanis a uni pa asina recauda fondo pa Fundacion “Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan”. E fundacion aki ta percura pa algun aña caba, pa e muchanan di poco recurso, haya algo di come tur mainta na scol mes y asina aporta na nan prestacion na scol, ya cu desayuno ta keda un alimento di sumo importancia.

E pueblo di Aruba tambe por forma parti di e bunita proyecto aki, door di contribui cu un donacion di AWG 25,00 pa Fundacion “Ban Uni Man Pa Cria Nos Muchanan” y a cambio lo ricibi un decoracion unico di Pasco. Por tuma contacto cu cualkier miembro di un di e 3 clubnan di Kiwanis pa asina haci donacion y ricibi e adorno di Pasco unico aki. Por tuma contacto tambe cu e siguiente personanan:

Giantonio Muller na [email protected] of 593-3414, Kiwanis Club of Aruba na [email protected], Kiwanis Club of Palm Beach Aruba na: [email protected] y Kiwanis Club of Young Professionals Aruba na: [email protected]

E clubnan di Kiwanis ta gradici e comunidad y e comerciantenan di Aruba cu semper a duna apoyo y sosten na tur e proyectonan cu Kiwanis ta realisa durante aña pa e muchanan cu ta e meta principal di Kiwanis y comunidad di Aruba en general. Danki pa yuda Kiwanis sigui aporta y yuda comunidad y specialmente e muchanan cu ta nos futuro.