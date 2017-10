Club Kibrahacha a presenta na e prome Caribbean Active Aging Congress

Den fin di siman Club Kibrahacha tambe tabata presente na e promer ‘Caribbean Active Aging Congress’ na Aruba.

Diabierna ultimo 14 boluntario di Club Kibrahacha a participa na e workshop cu a tuma lugar na su cede na Piedra Plat. E voluntario nan di Club Kibrahacha a haya e workshops hopi educativo. E informacion y conocimiento aki sigur nan lo hibe den nan trabow diario na Club Kibrahacha.

Diasabra tambe e team di Club Kibrahacha hunto cu un grupo di 8 hoben boluntario di Rotaract a participa na e seminario cu a tuma lugar na Cas di Cultura. Ariba e dia aki Club Kibrahacha tabata presente cu un stand di informacion. Durante henter dia tabata tin hopi interes pa informacion cu a ser duna ariba e servicionan cu Club Kibrahacha ta ofrece.

Durante e presentacion tambe hunto cu e orador nan international y local, Club Kibrahacha tabata tin e honor di por a presenta su vision y duna un splicaion di e diferente servicionan y actividadnan cu Club Kibrahacha ta ofrece na tur persona cu edad di 60 plus di Aruba.

Durante e presentacion, e hoben Kelsey Arends, Project coordinator na Club Kibrahacha, a elabora tambe ariba su rol y e necesidadnan cu e fundacion ta signala cu ta importante pa e maneho di e ouderen beleid di Aruba. Tambe Arends a elabora ariba e investigacion cu Club Kibrahacha 60+ a hasi riba e necesidadnan di su clientenan. Actualmente e Fundacion a caba di inicia cu un investigacion riba e temanan cu ta trata e necesidadnan di e grandinan den nos communidad ariba nivel nacional. E investigacion aki ta bay den consulta cu tur e partners cu ta involvi ariba e tereno aki. Den e investigacion aki ta bai haya mas detayes riba e necesidanan di nos grandinan tambe riba e temanan di stigma y limitacion cu ta ocuri ora un persona yega e edad di 60+ of haja limitacionan fysico.

Na final di a atardi tur hende a keda soprendi ora cu e organisadornan di Movimiento ta Bida a duna reconocimiento na tres persona cu a dedica hopi ana di nan bida nan trabow boluntario. Club Kibrahacha a keda un biaha mas honora cu reconocimento di Sra. Irene Robles de Medina cu a ricibi e bunita reconimiento aki. Sra Robles de Medina tin 32 ana trahando como boluntario nan Club Kibrahacha . Jilka de Nobrega, di Club Kibrahacha tabata tin su bunita palabranan di aprecio pa Sra Robles de Medina den nomber di e Fundacion.

Club Kibrahacha ta bon conoci den e comunidad di Aruba pa su bon trabow ta wordo desplega hunto cu tur su boluntarionan. E fundacion ta e centro di actividad na Aruba pa 60 plus cu ta promove participacion di 60+ den cuminidad Arubano.