Clientenan di Aruba Bank por haci donacion na Cruz Cora Aruba via Aruba Bank su sistema di Text Banking, Aruba Bank Online, y Aruba Bank App pa sostene e esfuersonan di e organisacion humanitario na esunnan afecta pa HORCAN IRMA.

Boluntarionan di Cruz Cora Aruba ta continuamente ariba pia na momentonan di catastrofenan natural pa yuda comunidadnan den necesidad. Nos ta curasha tur pa considera haci un donacion na Red Cross Aruba pa yuda nos hermana isla den momentonan di necesidad.

Instruccion pa donacion ta :

Donacion via text banking

Marca 7777 type REDCROSS ‘space’ suma di donacion (10 of otro suma)

Manda SMS

Bo lo ricibi un mensahe cu confirmacion di e transferencia

Donacion via Aruba Bank app

Habri App y:

Click ariba circulo berde cu flecha parti abou di e screen

Marca suma “10.00 of otro suma”

Scoge cuenta cu ta desea di uza

To Red Cross

Account number 0384010390

Beneficiary Bank Aruba Bank N.V. y save

Description Horcan Irma

Send Transfer

DONATE VIA Aruba Bank Online

Login ariba e pagina di Aruba Bank Online despues:

Click ariba Transfers

Scoge Submit External Transfer

Yena suma desea “10.00 of otro.”

Beneficiary name Red Cross Aruba

To account 0384010390

Beneficiary bank Aruba Bank N.V.

Add description Horcan Irma

Clientenan sin Aruba Bank Online of Aruba Bank App, por haci donacion na Aruba Bank Red Cross account# 038.401.0390 na un di nos sucursalnan.