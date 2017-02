Clientenan cu tin numbernan DT, TR, TX, V, T, O y B por bin na remarca pa paga nan belasting den termino

Departamento di Impuesto ta informa siguientemente encuanto e nota di maneho cu minister di Finansa a aproba pa impuesto di vehiculo di motor valido pa aña 2017. E maneho nobo ta encera cu e clientenan cu tin number di categoria DT, TR, TX, V, T, O y B por bin na remarca pa paga nan belasting den termino y asina ta permiti flexibilidad di pago debi na e cambio di ley cu a tuma lugar recientemente. E nota di maneho ‘Beleidsnota inzake recente wijzigingen in de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening’ ta publica riba www.impuesto.aw pa e personanan cu ta desea di lesa esaki.

Clientenan cu plachi di categoria DT, TR, TX, V, T, O y B Di acuerdo cu ley, e clientenan cu tin un number di e categorianan DT, TR, TX, V, T, O y B, mester paga e belasting den un solo biaha no mas laat cu dia 31 di Januari 2017. Den cuadro di un maneho transitorio a cambia e fecha final aki pa dia 15 di Februari y ta conta pa tur cliente en general.

E clientenan cu tin un number di categoria DT, TR, TX, V, T, O y B tin e opcion di haci lo siguiente:

1. E cliente ta paga e belasting den un solo biaha no mas laat cu dia 15 di Februari 2017.

2. E cliente ta paga mita di e belasting no mas laat cu dia 15 di Februari 2017 y e otro mita no mas laat cu dia 30 di Juni 2017.

3. E cliente ta paga mita di e belasting no mas laat cu dia 15 di Februari 2017 y ta haci un peticion pa paga e otro mita den 3 termino di pago.

Kico e posibilidad di pago den termino ta encera?

E posibilidad di pago den termino ta permiti e clientenan cu tin un number di categoria DT, TR, TX, V, T, O y B pa paga nan belasting den termino. Departamento di Impuesto lo duna e cliente 4 termino di pago. E prome termino di pago ta encera cu e cliente ta paga 50% di su belasting no mas laat cu dia 15 di Februari 2017. E siguiente tres terminonan di pago ta caduca dia 30 di Juni 2017, 31 di Augustus 2017 y dia 31 di October 2017. Pues e cliente tin cu percura pa paga e resto di su debe riba e fechanan menciona. Despues di dia 31 di October 2017, e cliente no mag tin debe habri di impuesto di vehiculo di motor 2017.

E maneho nobo aki ta valido solamente pa aña 2017 pa asina duna e flexibilidad necesario pa custumbra cu e cambio di ley. Entrante aña 2018, e clientenan concerni tin cu paga e belasting den un solo biaha – no mas laat cu dia 31 di Januari – manera cu ley ta stipula.

Con ta haci e peticion pa areglo di pago?

Pa pidi flexibilidad di pago e cliente tin cu haci un peticion por escrito. Pa esaki e cliente ta yena y firma e formulario special . Despues ta entrega e peticion na oficina principal di Departamento di Impuesto na Camacuri. Mester entrega e peticion prome cu dia 15 di Juni 2017. Entrante Maart 2017 e formulario lo ta disponibel riba www.impuesto.aw of na oficina principal di Departamento di Impuesto.

Cliente cu a haci pago caba

E clientenan cu a haci pago caba no ta posibel pa pidi pa restitucion.