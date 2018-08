Clausura di e program OGM na Universidad di Aruba

Despues di un otro aña academico exitoso, e programa OGM na Universidad di Aruba a sigui cu su tradicion di organisa un evento di clausura y un evento social. E tradicion a cuminsa na 2011 pa studiantenan y docentenan por refleha y traha riba e calidad di e programa di OGM aun mas. Durante e evento di clausura, ideanan ta wordo entrecambia entre studiante y docente, e studiantenan ta duna feedback over di aspectonan di e organisacion di e program y tocante diferente temanan pa mehora e estudio. Tambe studiantenan ta wordo informa over di cambionan den e curiculo y nan ta haya tips kico pa spera den e aña academico nobo. Durante final di e evento di clausura, studiantenan a haci un tarea creativo pa refleha riba e aña academico y nan desaroyo personal. Por medio di un mandala nan mester a expresa nan experiencia y nivel di satisfaccion cu nan prestacion den e aña academico 2017-2018. Esnan cu ta pasa pa nan ultimo aña a prepara un “cuadra di portret” cu mester fungi como “un vision board”. E evento social despues a tuma lugar anochi na Urataka Center. Eynan den bon ambiente a tuma despedida di aña academico 2017-2018. E studiantenan a celebra tur nan exito, y a yama bon bini na e vakantie tan espera. E team di OGM kier a felicita tur studiante di Universidad di Aruba y tambe di Aruba cu a bai over y especialmente esnan cu a gradua.

Pa mas informacion tocante registracion por pasa na e oficina di asuntonan di studiante (OSA) na Universidad di Aruba na J. Irausquin Blvd. banda di Crown y Kong Hing. Tambe por yama OSA na 5262257 of manda un e-mail na [email protected]

Pa mas informacion tocante e estudio di OGM por bishita e pagina di web di Universidad di Aruba http://www.ua.aw/OGM. Tambe por “like” e pagina di Facebook di OGM pa keda informa over di OGM.

Comments

comments