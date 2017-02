Clarisca Velasquez: Otro aña Aruba pa prome biaha lo baha su debenan

Por fin mester a admiti cu e modelo cu Aruba a scoge pa atende cu nos finansas publico ta esun corecto. Ora otronan a critica e modelo cu Aruba scoge no ta bon y hasta a pusha palo bou di candela pa Hulanda tuma medida contra Aruba pero nos Gobierno si a kere den su modelo di maneha y di stimula nos economia, di stimula e poder di compra di nos hendenan. No e manera cu e Gobierno di MEP cu semper a introduci medida pa asina cumpli cu ordo/conseho di Hulanda. E Gobierno aki a para duro pa no bin cu medida riba nos pueblo, ni pa kita hende for di trabao pasobra esey ta loke CAFT tabata presiona Gobierno di Aruba cune. Mike Eman a kere firmemente den su modelo y awe e ta haya rason. CAFT por fin mester a admiti cu Aruba ta riba e bon caminda cu su maneho riba finansas y cu e cifranan ta klop bayendo pa un deficit cu a baha te 0.5% porciento. Hulanda a pone presion pa Aruba haya control financiero e ora Aruba a dicidi cu e ta haci’e na su manera y laga Parlamento di Aruba aproba e ley di LAFT cu su cambionan cu Aruba ta propone y cu e ta temporal. Y esaki a sosode tambe. Awe Aruba ta haya rason! Hulanda por medio di CAFT a pone presion riba Gobierno pa haci na nan manera pa impone medida, austerisacion y kita hende for di trabao pero Gobierno a haci’e na su manera esta di stimula poder di compra di nos hendenan, stimula economia, percura pa e refineria habri bek, percura pa turismo florece bek, drecha e fondo di pensioen di APFA, AOV y AZV. Awe nos ta orguyoso di nos Gobierno a para duro pa loke e ta kere cu ta miho pa Aruba y no doblega pa hende cu no ta carga responsabilidad pa e pais aki bin cu tur sorto di conseho pa impone medida, austerisacion y kita hende for di trabao. E Gobierno di Mike Eman a scoge un modelo economico y a traha cuidadosamente riba dje y awe nos ta mira e fruto. Un finansas salud y sostenibel y cu masha orguyo por anuncia cu otro aña Aruba pa prome bes den su historia di existencia ta baha su debenan.