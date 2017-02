Clarisca Velasquez: Nos fronteranan ta puntonan di preocupacion pa atracadonan bisti na turista

Nos wafnan y frontera ta keda un preocupacion segun Sra. Clarisca Velasques a splica cu mester haci algo pa tur departamento di husticia traha hunto.

E parti di waf, no ta cay bou di Minister di Husticia, pero bou di Minister Angel Bermudez, Minister di Finansas. Sra.Velasquez ta duna como ehempel, cu ora cu un diabierna atardi, un barkito yega, e ta mara na e waf y no tin Duana pa haci control. Ken por sigura cu e persona ey cu a yega cu e barco ey no ta sali baha for di e barco ey, ken ta bisa cu e no ta trece un arma of algo ilicito of e persona mes? Esaki, segun Sra. Velasquez ta preocupante. Esaki a wordo treci na atencion di Minister Bermudez, den presupuesto di Finanza. Y un comision a wordo instala pa traha ariba e punto di preocupacion.

Segun Sra. Velasquez, eynan ta papia di gara toro na su cachonan. Na aeropuerto mester ta mas huicioso, pa e turista ey, cu por ta un atracado. Na aeropuerto mester tin mas hendenan profesional di Inteligencia, cu por detecta esakinan. No e trahado di Imigracion cu ta toets in e informacion den Radex. Loke mester ta hendenan cu por detecta e atracado bisti na turista.

E situacion di atraco, ta trece hopi dolor y hopi insiguridad. Pero ta di remarca, cu media ta haci sensacion. Y esaki ta causa daƱo na pais Aruba, na nivel internacional. No mester causa panico unda cu no tin. Ya tin cierto media cu a bisa cu Aruba tabata tin 24 atraco den Januari, mientras cu tabata 14, cual ya caba ta alarmante. Pero no haci sensacion cu e informacionnan, ya cu ta mustra cu Aruba no ta un isla sigur y turistanan lo no bin mas. Y Aruba ta biba di turismo, esey ta genera e entrada pa pais Aruba.

Parlamentario, Sra. Clarisca Velasquez a sali critico ariba su minister. El a saca un comunicado di prensa pa medionan, prome cu e dialuna a yega manda un mensahe pa e Minister y esaki a yega. Despues e minister lo sinta hunto cu Sra. Velasquez pa asina trece tur e puntonan di fraccion unda ta preocupa, y tur e puntonan di e leynan cu mester wordo cambia pa polis por haci su trabao miho, pa preveni y combati e atraconan.