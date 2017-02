Clarisca Velasquez: Mester pone ley cu polis tabata tin antes bek na su luga

E cambionan cu a haci antes pa kita e bevoegdheid di polis pa haci control riba droga y arma mester bin bek paso esaki ta un problema serio, segun Sra. Clarisca Velasques a splica

Pero ta kere cu mester busca un manera pa haci e cambionan den ley cu no ta trapa riba Derechonan Humano, pero cu e polis por haci su trabao. Paso aworaki nan, e autoridad di controle bevoegdheid di e polis. Ta te ora e persona ta deteni, por bay rist’e.

E dos leynan aki tabata tin un articulo, cu ta bisa cu por rista e hende cu tin ernstige bezwaren, dus cu e ta haci su mes culpabel na ley di droga, pero awo no mas. Tambe pa e ley di arma, a bin cu cambio. Antes tabata tin redelijk aanwijzing, cu el a haci su mes culpabel na un vuurwapen verordering, e ora ey por rist’e.

Sra. Velazques, mester bay rist’e preventivamente, y no manera cu e ta awo. Ya cu e ley aki no ta sirbi. Parlamentario Clarisa Velazques ta di opinion, cu e polis mester por haci su trabao, prome cu e persona bira un sospechoso. Den su controle bevoegheid e polis mester por actua cual aworaki no ta posibel.

Minister mester haci un cambio den ley, y segun Sra. Velasquez, e minister tin huristanan na su disposicion, y parlamento no tin esaki. E minister por bin cu e cambionan mas lihe, sino ta Parlamento mes lo mester haci esaki. Pero den concordancia, pa no trapa riba Derechonan Humano.

Mirando e preocupacion, pa e situacion preocupante, mirando cu e atraconan den e prome luna, tabata toch halto, kisas por haci mescos ora di Carnaval, te ora cu ley yega na vigor y den e temporada aki polis por actua mas lihe. Segun Sra. Velasques , esaki ta hancra den ora y tempo, den e zona di carnaval. Otro ora, e polis lo mester por cumpli cu su trabao, e por rista hende cu e ta sospecha cu tin arma riba dje y no cu e persona mester ta sospechoso pa e por haci su trabao.