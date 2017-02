Clarisca Velasquez: Atracadonan hopi biaha ta nos mesun hendenan local

Den aña 2016 tin mas Arubiano deteni ta mas cu e hendenan di afo segun Sra. Clarisca Velasquez di fraccion di AVP a splica a splica.

E atracadonan na 2016 tabata nos mesun hende localnan, cual ta hopi di lamenta. Ta nos mesun hendenan ta haci daño na nos propiedadnan, ta haci daño nan nos grandinan. Tambe e ta dispone di informacion, cu na 2016, y esaki no ta pa spanta e comunidad, ya cu ta tur hunto, e atraconan cu mas a tuma luga den e districtonan na 2016 tabata San Nicolas, Noord y Santa Cruz. Sra. Velasquez ta pidi pa habitantenan di e barionan aki pa ta mas alerta.

Tambe Sra. Velasquez ta dispone informacion, cu den añanan anterior, e tendencia tabata cu profesionalnan ta bin, hit un banco y subi boto bay for di Aruba. Awendia, e tendencia a cambia ya cu aworaki e atracadonan ta bin specificamente, pa wak ken ta bon biba, y atraca casnan den bario. Ta pidi habitantenan pa ta cauteloso. Y si ta wak algo sospechoso, pa avisa bisiña, avisa polis. Esakinan, segun Sra. Velasquez ta algo preventivo cu por yuda.,

Atraconan den cas, ta dirigi riba hendenan individual. Sea alerta, ora di bay bancomatico anochi. Aruba no ta e mesun di 50 aña pasa. Mester tene cuenta cu e desaroyo na nos pais bisiña. Mester ta alerta pa nos mesun hendenan, ya cu e atracadonan ta nos mesun hendenan.

Ta haci un apelacion, pa no cana bo so anochi, no cana den camindanan scur. Esaki tambe ta un di e motibonan cu gobierno ta poniendo luznan tur caminda.

E atracado di awendia no ta worry ki placa e ta haya loke e haya ta mas cu bon. E ta yega na e cas, saca arma y pasa man cu tur obheto di balor. Si e haya dos celular y 300 florin, esey ta mas cu suficiente. Tur esaki ta informacionnan ricibi for di Cuerpo Policial.

Sra. Velasquez ta sigui bisa, cu hopi di e atracadonan ta hendenan di habla Spaño, pero esaki no necesariamente esaki kiermen cu e persona, e atracado ta en berdad di habla Hispano. E atracadonan no tin miedo di wordo reconoci. Nan no ta worry mas pa tapa nan cara y e ta un reto pa autoridadnan por bay tras di nan pista.

E chance pa gara e atracadonan aki, ta bira mas bien un reto. Hopi biaha den spanto, e hendenan cu a wordo atraca no por duna descripcion di e atracado. E mas tristo ta cu ta localnan ta facilita e hendenan aki. Sea ta buscanan na airport, ta dunanan informacion di e bario, ta huur apartamento cu nan.

Tur esakinan tabata motibo pa a sali asina critico den e reunion cu Minister di Husticia. No mester critica solamente, pero bin cu solucion tambe. P.e. tin kehonan cu no tin suficiente auto pa patruya y aki ta caminda cu Minister a informa cu otro siman lo bay tin bid pa autonan nobo.

Aworaki lo mester shift e trabao di polis di represivo pa preventivo. Polisnan ta haci nan trabao pa soluciona e casonan di atraco, y detene e atracadonan. Nan ta haci un bon trabao, pero mester bay over na prevencion, sino segun Sra. Velasquez lo ta mescos cu hiba awa pa lama. Tanto bal cu ta gara e malhechornan, pero e fronteranan ta habri ainda. No tin suficiente control na aeropuerto y mas lamentabel ta cu ta nos mesun hendenan ta yuda e malhechornan aki.