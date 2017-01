City Inspector Marlon Pieters: Boternan di glas den temporada di Carnaval ta keda un peliger

Fakkeloptocht tabata e prome evento pa loke ta Carnaval, y un biaha mas e sushedad cu ta keda atras, asina mes cu tabata tin bari sushinan. Pero Carnavalistanan mes, ta tira e sushi ariba caminda. City Inspector Marlon Pieters ta amplia.

Si mester compara e aña aki cu e dos añanan anterior, tabata tin menos sushi cu aña pasa of e aña anterior. E ta zona straño, pero por bisa cu consumo di parti esunnan para na banda of e mesun Carnavalistanan a bira menos.

Un preocupacion di parti di City Inspector, Sr. Marlon Pieterz ta e boternan di cerbes cu ta keda atras. Lo ta hopi bon si por a evita e bendemento di boternan durante temporada di Carnaval. E por wordo uza como arma y trece bida di hende inocente den peliger.

Recapitulando, mester bisa cu e comportacion di parti di e pueblo Carnavalesco tabata hopi bon, ya cu su persona no a tende nada particular di parti di Cuerpo Policial. Serlimar cu KPA y City Inspector a logra di haci un bon trabao cu masha nada di trafico riba caminda, locual tabata hopi bon. P.e. aña pasa tabata tin asina hopi trafico, na e skina Adriaan Lacle Blv y L.G. Smith Blv cu a dura nan casi 45 minuut prome cu nan por a sigui cu nan trabao. E aña aki a dicidi di warda un poco mas y a cuminsa cu e trabao di recoge sushi pa mas o menos 1 or di marduga, y na e oranan ey ya no tabata tin mucho trafico mas ariba caminda.