City Inspector hunto cu polis di bario cu accion pa ruim op autonan bieu riba caminda

Despues di yamadanan ricibi City Inspector, Sr. Danilo Prescott a bay na un tereno na San Nicolas unda nan a bin haya ruinanan di auto, sin nrplaat, practicamente ta autonan cu no ta sirbi mas. E ora a cuminsa cu’n accion hunto cu polis di bario pa ruim op esaki.

Ta asina cu Bureau City Inspector a haya un informacion di bisiña y e ta un area cu no ta yega lihe den dje. Na nan yegada a constata cu en berdad, cu ora di awasero nan ta forma criadero di sangura y tambe bisiñanan ta tira nan sushinan di cas ariba e tereno aki. No a keda Bureau City Inspector nada otro cu bay investiga di ken e tereno ey, cual a resulta cu e tereno ta na nomber di un persona naci den siglo 19. E ora lo mester busca e herederonan, pero a prefera di haci e tereno limpi.

Algun siman atras, Bureau City Inspector a haya nan den un situacion, caminda tabata tin un meneer cu tabata tin su auto para na Playa, a kita e auto for di eynan. E meneer a bin haya su auto na un compania cu ta destrui auto y el a busca manera di forma un problema, caminda a bin para te dilanti di fiscal, cu a duna City Inspector rason. Ta un stap hopi importante pa esunnan cu tin nan auto canto di caminda, of den cura cu ta haci e caso hopi mas fastioso.

Un yamada na tur esunnan cu tin nan auto para eynan na Nieuwstraat cu nan tin te dia 10 di November pa busca nan auto. Pasobra cu Bureau City Inspector lo hiba tur auto cu ta na e luga en cuestion, pa un otro luga. Autonan cu wordo kita for di caminda, pa polis ta wordo hiba Balashi,pero mirando situacion di autonan aki na Nieuwstraat, cu segun e mecanico ta tur ta di dje, ta firma esaki, e autonan aki no ta ni yega Balashi, pero ta bay direct dump. E doñonan tin te dia 10 di November pa busca e auto, sino por bay busk’e otro caminda.

Dicon departamentonan no ta tuma accion mas agresivo? Den pasado tabata tin un persona encarga cu esaki, cu a wordo apunta door di gobierno cu ta zorg pa e ruinann di auto ariba caminda. Pero den ultimo temponan aki, City Inspector hunto cu polis di bario a tene un accion hunto, no riba autonan so, pero ariba autonan cu no por wordo drecha mas, y esey ta nan focus principal. City Inspector mester duna e doño 2×24 hora pa ley, pero nan ta bay mas aleu di dunanan un siman. Ta saca e aviso den tur corant, medio di comunicacion etc. Si asina mes e doño no bin busca su auto, e ora City Inspector ta protehi pa ley y nan por bay kita e auto aki for di unda cu e ta.

Pa 2018 City Inspector lo sigui, aunke ya caba nan ta bezig caba na Dakota, Noord, Tanki Leendert, San Nicolas. Nan ta patruya tur caminda y caminda cu nan mira ruinanan nan lo atend’e cun’e di biaha.

Emmastraat ta un situacion conoci cerca Bureau City Inspector, pero e doño ta cumpra nrplaat y seguro pa tur e autonan, y e autonan ta keda para eynan. No por mishi cun’e, e auto ta keda para eynan. Ta situacionnan increibel, cu ta crea sushi den nan dje, e sushi ta acumula. E ta un situacion basta fastioso, segun Sr. Danilo Prescott.

Serlimar tin su campaña di container di bario y City Inspector ta bay ta eynan pa controla ki tipo di sushi nan ta tira den e bakinan, ya cu no ta tur sushi por yega ariba dump.