CITGO no ta contempla den presupuesto anual di aña 2018

Gobierno anterior, gabinete Mike Eman II, den e propuesta pa sanea e situacion financiero di Aruba, a mustra Hulanda, den e caso aki CAft, cu e refineria ta un di e entrada cu lo drenta cu lo yuda sanea e situacion financiero. Mirando e situacion actual cu CITGO, y mirando cu e gobierno actual tin retonan pa drecha Aruba su financia, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, minister Presidente ta splica kico gobierno ta bay haci pa sanea e finanzas publico.

Un paar di siman pasa, gobierno a dicidi cu nan no ta bay inclui e reapertura di e refineria den nan presupuesto. Esey ta duna gobierno mas espacio pa mira kico ta bay pasa. Si a inclui esey atrobe den e plan financiero, gobierno ta mara atrobe pa wak pa e habri. Dia cu gobierno a tuma e decision aki, nan a haya hopi critica. Gobierno no ta mara mas na e reapertura di e refineria mas pa sanea nos situacion financiero. Pero mas importante cu e discusion financiero, kico ta e plan B pa Aruba mes.

Aworakinan gobierno ta den e proceso, pa haya for di abogadonan, e conseho final cu si tin motibo suficiente pa sali for di e contract. Esaki a wordo firma di tal forma, cu CITGO tin un solo meta pa cumpli cun’e: October 2020.

Mas aleu, Prome Minister a trece dilanti, pero tambe kier men cu si como compania e no ta cumpliendo for di awor caba cu e contract, pasobra ya caba por mira cu nan ta hopi atrasa caba riba nan schedule , toch no ta motibo pa bo kibra contract pasobra e lo tin poni un fecha cu mester respeta cu lo ta October 2020, e lo ta un compromiso y ta inaceptabel cu lo por bin kibra cun’e, y si en berdad esaki lo ta e caso den ley anto e ora CITGO no lo por sali di e contract.

Debi na e circunstancianan cu a sucede durante echonan di siman pasa, unda cu por cierto ainda CITGO no a pone por escrito tocante e situacion aki. Unico cos cu unda cu keto bay na lo bay dilanti di Prome Minister unda nan a informa nan trahado y contratista, y cu nan a saca un press release, pero Prome Minister a enfatisa cu nan no a haya un notificacion formal por escrito kico ta e ampliacionnan, pero un bes cu nan lo a haya sa esey naturalmente tambe lo bay cambia e escenario.

Mas aleu Prome Minister a bisa cu den e circunstancianan aki ta mustra cu nan lo ta acercando pa sali di e contract aki cu compania CITGO, anto den caso cu abogadonan lo bisa cu Aruba lo por sali di e contracto e ora la bay habri luga pa un discusion nacional pa mira kico lo bay ta e futuro di Aruba den e sentido aki cu refineria of tambe sin refineria.

Desaroyo economico lo mester sigui cana y no lo por keda mara na un decision y keda depende di refineria pa nan bira bay atrobe, anto esaki lo ta e momento pa gobierno actual hiba e pais aki na un desaroyo economico sin refineria, Esaki lo ta Prome Minister Evelyn Wever Croes su vision riba caso di refineria, aunke cu segun contract atrobe Citgo lo mester keda warda te cu 2020 pa por demostra cu nan no lo por cumpli pa asina bay kibra e contract.

Finalmente a surgi cierto señalamiento di parti di prensa tocante contract di CITGO pa haya sa for di Minister Wever Croes cu e unico clausula den dje cu lo ta firme y cu lo wordo mantene lo ta esun cu ta bisa cu contract lo finalisa na October 2020.

Tocante declaracion di Minister Glenbert Croes, di siman pasa unda cu lo bisa cu bou ningun circunstancia CiTGO lo kita niun hende for di trabao. cera, y caminda cu mediador den e caso tambe a pronuncia, sr. Alselmo Pontilius cu a bisa cu lo por tin un boet grandi di 140 miyon dollar den caso cu CITGO kibra e contract, pero a ser conoci pa medionan di prensa tambe cu tin actualmente 9 contratista a haya e ordo pa cancela e contractnan pa su trahadonan caba. Riba e maneho di e situacion actual aki Prome Minister a referi finalmente tambe cu si CITGO declara den kiebra door di e crisis na Venezuela crisis, y for di Merca nan dicidi cu nan no por carga cu e debe di CITGO ARUBA, lo ta posibel cu for di Reino lo tuma e decision pa sali di e contract aki.

Comments

comments